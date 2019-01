Už víc než tři desetiletí dominují Číně tvrdí kapitalisté. Nejlidnatější země světa však stále není pravou tržní ekonomikou. Není to tím, že i ti největší magnáti stále mají (takřka povinně) v kapse rudou knížku.

Zásadní je, že zářivý ekonomický úspěch je jeden z hlavních argumentů, kterým se pekingský režim zaštiťuje. Kdyby pominul, byla by legitimita stávajícího uspořádání ohrožena. I proto se růst zajišťuje všemi dostupnými prostředky.

Tím nejprimitivnějším, ale osvědčeným, jsou upravené statistiky. Že se údajům vykazovaným čínskými úřady nedá bez rozmýšlení věřit, je spolehlivě ověřeno. Statistici podléhají politickým vlivům v míře, kterou si Evropan jen stěží umí představit. Stačí jen jemný pokyn, aby šli úředníci štěstíčku naproti. Někdy se o tom světová veřejnost dozví.

Ukázkovým příkladem je hospodářský zázrak, který se "odehrál" ve významné severočínské průmyslové provincii Liao-ning poté, co šéf tamního statistického úřadu své podřízené vyzval, aby "osvobodili svou mysl". Následky byly takové, že ovlivnily i údaje za celou Čínu. Nejde přitom o aféru z doby kulturní revoluce či prvních zmatečných let poté, co pekingské politbyro otevřelo dveře soukromému podnikání. Liao-ningské falšování dat ve velkém prokazatelně probíhalo v tomto desetiletí.