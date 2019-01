Spousta politiků sní o tom, že brexit nebude. Podle části britských poslanců by si Britové měli referendum o vystoupení z Evropské unie zopakovat. Politici v ostatních zemích EU mluví opatrněji, aby nebyli obviněni z vměšování se do záležitostí Spojeného království. Ale i oni nahlas říkají: Zkuste si brexit ještě rozmyslet.

Je to chyba. Bylo by lepší, kdyby Britové z EU odešli. Pro ně i pro ostatní státy. Klidně i bez jakékoliv dohody, tedy formou takzvaného divokého brexitu, který by měl velmi tvrdé ekonomické dopady, hlavně na samotné obyvatele Británie.

Nebýt referenda z roku 2016, nikdy bych tyto věty nenapsal. Bylo by skvělé, kdyby Spojené království bylo stále členem EU. Z evropského i z čistě českého hlediska. Politici, diplomaté i úředníci, kteří "dělají" českou evropskou politiku, vám během chvilky popíšou, jakého spojence Česko ztrácí. Když Spojené království v unii nebude, pro Česko bude mnohem těžší prosazovat vlastní postoje, hlavně ohledně volného obchodu nebo pravidel na jednotném evropském trhu. Čeká nás víc práce − budeme muset hledat nové spojence.