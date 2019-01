Začněme vtípkem, který se vyprávěl za komunistického režimu. Ptá se syn otce, co je to dialektika. "Dva prolezou komínem, jeden je čistý, druhý špinavý. Který se umyje?" odpoví otec otázkou. "Ten špinavý," syn na to. "Nikoli, umyje se čistý, protože si myslí, že je jako ten druhý. A teď: Dva prolezou komínem, jeden je čistý, druhý špinavý, který se umyje?" ptá se znovu otec. "Přece ten čistý, jak jsi řekl," praví syn. "Chyba, umyje se špinavý, vždyť je přece špinavý." Syn se rozčílí: "Ale vždyť říkáš pokaždé něco jiného!" "No, a to je ta dialektika," uzavře otec.

