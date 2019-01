Nejdřív se objevila zpráva na internetu: "Napiš i ty buu, ať už není slyšet." Fanouškům ji sdělovaly fotbalové legendy Luís Figo nebo Samuel Eto'o, oba bývalí hráči milánského Interu. Ti současní pak nastoupili v sobotu do ligového utkání před prázdnými tribunami na San Siru. Úplně bez diváků ale ochozy nebyly, sektor za brankou zaplnilo 11 tisíc dětí ze škol ve městě i v jeho okolí. Cedule s napsaným buu držely děti v rukou a jejich bučení se celý zápas rozléhalo stadionem, kam se obvykle vejde až 80 tisíc lidí. Tentokrát ale nešlo o rasistický pokřik, naopak, šlo o boj proti němu.

Inter tak reaguje na skandál z vánočního utkání proti Neapoli. Souboj dvou týmů z čela italské Serie A poznamenaly rasistické urážky na adresu neapolského obránce Kalidoua Koulibalyho. Část fanoušků Interu na něj bučela pokaždé, když se dotkl míče.

Jeho tým si stěžoval rozhodčímu a třikrát žádal o přerušení zápasu, ovšem neúspěšně. Nenávistné pokřiky z tribun afrického hráče rozhodily, uklidňoval ho chvílemi i kapitán domácích Mauro Icardi. Rozčílený Koulibaly nakonec dostal červenou kartu za ironické zatleskání směrem k rozhodčímu. Navíc se porvali fanoušci, čtyři neapol­ští skončili pobodaní v péči lékařů, jeden milánský zemřel. V Itálii následně vypukla nevídaná debata o rasismu na stadionech. Ten v zemi představuje dlouhodobě velký problém.

Serie A Nejvyšší italská fotbalová soutěž hledá cestu, jak se vrátit do evropské špičky. Na slavná 90. léta se jí ale navázat nedaří. Většina klubů hraje na zastaralých stadionech, ve srovnání s Anglií, Španělskem nebo Německem chybí peníze a kluby si nemohou pořídit hráče světové úrovně.

"Bučení na Koulibalyho je hanba, omlouvám se mu za sebe i za celé město," napsal milánský starosta Giuseppe Sala na svůj Facebook. Zápas viděl přímo na tribuně, kde držel palce Interu. "Klubu fandit nepřestanu. Jestli ale ještě jednou uslyším rasistické urážky našich fanoušků, udělám aspoň malé gesto − vstanu a odejdu," dodal.

Šéf italského fotbalového svazu Gabriele Gravina v první chvíli mluvil o tom, že ligu zastaví. Znamenalo by to například odložení celého kola, jeden víkend by se zápasy zkrátka nehrály. Ministr vnitra Matteo Salvini kvůli incidentu svolal mimořádnou schůzku s fotbalovými funkcionáři.