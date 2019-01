Umělá inteligence už umí spolehlivě porazit ty nejlepší pokerové mistry. Algoritmus vytvořili vědci z pražských univerzit společně s Kanaďany. Na ČVUT také vyvíjejí robotickou technologii, která bude v továrnách automobilky Škoda svážet auta z pásů a sama je parkovat. A americký koncern IBM do Česka umístil část vývoje chatbotů − robotů schopných komunikovat s lidmi. Počiny umělé inteligence v Česku se v následujících letech mají ještě značně rozšířit.

Plánuje to jak Evropská unie, tak česká vláda. Evropská komise koncem roku oznámila, že zařídí, aby v následujícím desetiletí proudilo na rozvoj umělé inteligence v EU 20 miliard eur ročně z veřejných i soukromých peněz. Evropa se tak chce co nejvíc přiblížit USA a Číně − velmocím, které v soutěži výrazně vedou. Česko proto stejně jako další země vytváří národní strategii umělé inteligence, k níž členské státy nabádá Evropská komise. "Zpracujeme ji do poloviny roku," uvedl náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který má téma na starosti. Česko má podle něj v oblasti především velký výzkumný potenciál.

"Klíčové budou hlavně investice do výzkumu a také uplatnění výsledků výzkumu v praxi," říká. Letos se například má rozjet nový dotační program Trend, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Co do objemu je rekordní − v následujících osmi letech na něj půjde deset miliard korun ze státního rozpočtu. Dalších pět mi­liard budou v rámci grantů investovat firmy. Buď samostatně, nebo ve společných projektech s vědci. "Program je zaměřený na klíčové technologické trendy a umělá inteligence je jedním z těch hlavních," doplňuje Očko. Novinku ještě musí schválit vláda, už ji ale podpořila její Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

20 mld. eur ročně by měla dávat EU podle Evropské komise v příštím desetiletí na rozvoj umělé inteligence z veřejných a soukromých zdrojů.

Také nový evropský výzkumný program Horizon Europe bude mít jako jednu z priorit umělou inteligenci. Do roku 2027 počítá s celkovým rozpočtem 100 miliard eur. Rozjedou se i granty pro uplatnění nových technologií v praxi, zaměřených hlavně na umělou inteligenci, vysokokapacitní výpočetní techniku a kybernetickou bezpečnost.

Česko dokonce usiluje o to, aby zde vzniklo nové špičkové evropské centrum pro umělou inteligenci. Rozhodovat se o něm bude v EU koncem roku. "Věřím, že české instituce mohou být klíčovou součástí takového centra. Bude zřejmě rozložené do několika součástí v několika zemích EU," popisuje náměstek.