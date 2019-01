Ministerstvu vnitra se už dva roky nedaří dokončit ani část z celkového požadavku na více než čtyři tisíce nových vozů. Pokud se to nezmění, bude mít policie do dvou let potíže s nedostatkem aut. Potřebuje urychleně nakoupit alespoň několik set nových vozů.

Téměř tři čtvrtiny aut přesluhují svým stářím i počtem najetých kilometrů. Příčinou nerealizovaných nákupů jsou špatně vypsané soutěže a s tím související rivalita dvou tuzemských výrobců. Zejména kvůli ceně mohou uspět jen mladoboleslavská Škoda Auto a Hyundai z Nošovic. Ostatní výrobci jako Volkswagen nebo Audi už šanci nemají.

"Soutěžíme veřejně, ale bohužel tady byly problémy v minulosti a my jsme nenakoupili takřka nic," potvrdil v prosinci jmenovaný policejní prezident Jan Švejdar. Posledním uskutečněným nákupem bylo 95 nových vozů Hyundai ­Tucson za 44 milionů korun na jaře roku 2017. To byl přitom jen zlomek z celkové zakázky na 616 služebních aut. Na zbytek údajně policie neměla tehdy prostředky.

500 vozidel očekávala policie z poslední dokončené veřejné soutěže ministerstva vnitra na nová auta. Úřad pro hospodářskou soutěž ji však zrušil, byla prý šitá na míru jedinému výrobci – Škodě Auto.

V evidenci veřejných zakázek zůstaly požadavky na dalších 3900 aut, nic z toho se ale nepodařilo dotáhnout do konce. "Potřebujeme obměnit 4000 vozů," potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Mezi škodovkou a Hyundai panuje souboj o velké zakázky přes deset let. V okamžiku, kdy se soutěž na část aut podaří dotáhnout do konce, následuje stížnost druhého výrobce k úřadu pro hospodářskou soutěž. Stalo se to naposledy na konci loňského roku. Tehdy úřad zrušil výběrové řízení za čtvrt mi­liardy korun na osobní automobily s pohonem všech čtyř kol.