Tuzemskému výrobci zemědělských strojů Bednar FMT se daří v Austrálii. Rodinná firma z Rychnova nad Kněžnou, která zaměstnává zhruba 250 lidí, dodává od roku 2014 stroje svému tamnímu odběrateli − firmě Powerace Pty. "Za tu dobu jsme našim partnerům v Austrálii dodali již sto strojů v celkové hodnotě 5,6 milionu eur," říká Lucie Nováková, finanční ředitelka Bednar FMT. Podle současného kurzu jde tedy o dodávku ve výši zhruba 140 milionů korun.

Produkty, včetně příslušenství a náhradních dílů, exportuje společnost do 35 zemí. Vedle Austrálie jde například o Nový Zéland, firma stroje dodává také do Ruska, na Ukrajinu či do Srbska. "Obecně platí, že se naše stroje velmi dobře uplatňují v zemích s velkou rozlohou zemědělských hospodářství," vysvětluje Lucie Nováková.

Úspěch v Rusku přitom paradoxně souvisí se sankcemi, které na obchod s největší zemí světa uvalily západní státy po anexi Krymu. Rusko se vzhledem k napjatým vztahům snaží být maximálně soběstačné v zemědělství i potravinářství, což zvyšuje poptávku po kvalitních zemědělských strojích.

Rodinná firma z Rychnova ◼ Bednar FMT je rodinná firma. Vznikla v roce 2017 a zpočátku se zaměřovala na export českých zemědělských strojů. Postupem času je ale sama začala vyrábět. Její stroje slouží pro zpracování půdy, setí, hnojení či mulčování.

◼ Společnost rovněž úzce spolupracuje s českými univerzitami. Cílem společných snah je, aby zemědělské stroje přispívaly například k zadržování vody v krajině či celkově ekologickému způsobu hospodaření.

◼ Je pojmenována po jednom ze zakladatelů a jednateli Ladislavu Bednářovi. 1,17 miliardy Kč Přibližně tolik firma utržila v roce 2017. Prodej strojů se na tržbách podílí zhruba ze tří čtvrtin. Do zahraničí přitom míří čtyři z pěti strojů Bednar FMT.

"Rusové modernizují výrobu, využívají pokročilou agrární techniku a velmi se zajímají například o GPS navigaci pro zemědělství," zdůrazňuje Nováková. Ruská federace patří spolu s Ukrajinou, Rumunskem, Francií a domácím trhem mezi klíčová teritoria společnosti.

Při některých dodávkách firma spolupracuje se státní exportní pojišťovnou EGAP, jež poskytla od poloviny roku 2017 Bednaru pojištění pro vývoz strojů dohromady téměř za 10 milionů eur (255 milionů korun).