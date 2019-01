Roman Božedomov přišel z Ukrajiny do Česka zhruba před rokem. Doma pracoval 18 let jako řidič kamionu, ale v přepočtu si vydělal jen okolo šesti tisíc korun měsíčně. V současné době pracuje pro dopravní společnost MD logistika a jeho výdělek se zvýšil zhruba šestinásobně.

"Na Ukrajině mám manželku a dceru, která studuje na univerzitě. Doufám, že za mnou přijdou, protože bych v Česku rád prodloužil smlouvu a zůstal tu déle," říká.

Pracovníky z Ukrajiny začala logistická společnost z Dašic na Pardubicku shánět především proto, že mezi Čechy už nové řidiče nenašla. "Češi o tuto profesi nemají v posledních letech příliš zájem," tvrdí ředitel podniku Robert Kuchar. MD logistika dnes zaměstnává okolo 200 řidičů, z toho 15 Ukrajinců.

Kuchar poukazuje na to, že fluktuace je u nich stejná jako u Čechů. "Z 20 řidičů, kteří k nám přišli, jich zůstalo 15. Většina z nich nám říká, že se vrací domů, ale je možné, že jdou ke konkurenci nebo do Polska," krčí rameny Kuchar. Přivést ukrajinské pracovníky do Česka přitom není vůbec snadné ani levné. Kuchar odhaduje, že ho jeden takový řidič vyjde až na sto tisíc korun.

"První půlrok jim dáváme zdarma ubytování, platíme jim autoškolu nebo překladatele," vyjmenovává Kuchar. "Lidi na Ukrajině hledáme pomocí personální agentury, což je jedna z největších nákladových položek," dodává šéf společnosti, která rozváží zejména zboží do supermarketů.

Pokud u něj zaměstnanec vydrží pracovat dva roky, vynaložené peníze se prý firmě vrátí. Pokud Ukrajinec odejde dříve, firma na tom tratí.

Boj s Poláky

Zhruba u deseti vytipovaných řidičů se Kucharovi dokonce stalo, že nenastoupili vůbec.

O pracovníky není nouze jen v Česku, ale i v sousedních zemích, například v Polsku či Německu. Například polské podniky už těm českým zaměstnance přetahují.

"Nechají nejprve českou firmu investovat nemalé prostředky do náboru na Ukrajině, postaví se před vízové centrum ve Lvově a tyto budoucí zaměstnance, kteří si jdou na konzulát vyřídit papíry, odchytí," popisuje praxi mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. "Přesvědčí je, aby proces dokončili, ale zároveň požádali o změnu zaměstnavatele. Poté hned nastoupí do polské firmy."