Na výživném dluží Češi v souhrnu 10 miliard. Některé samoživitele nezodpovědnost neplatičů vrhá i s dětmi pod hranici chudoby. Vláda Andreje Babiše (ANO) se při svém vzniku zavázala, že prosadí zákon o zálohovaném výživném. Na jeho základě by alimenty za neplatiče hradil stát a pak je po nich vymáhal. Zároveň ale ministři slibují − a vyzývá je k tomu i opozice −, že zlepší mechanismy, kterými lze alimenty vymáhat.

Jediný konkrétní návrh, který zatím vláda předložila, se týká odměn vězňů. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) dal k připomínkám návrh, který zvyšuje nejen odměny, ale také podíl, jenž z nich může odcházet právě na výživné. "Dotkne se to téměř třetiny pracujících vězňů," řekl již dříve ministr. Změna by měla platit od července.

Posledních šest let mají exekutoři možnost neplatiči alimentů odebrat řidičský průkaz. Nejprve mohli opatření využívat u rodičů dětí do 18 let, od října 2017 se věková hranice zvedla na 26 let za předpokladu, že potomek studuje. Nástroj ale exekutoři nemohou využít u rodičů, kteří řidičák potřebují k obživě.