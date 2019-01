Ministři zahraničních věcí členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie ASEAN se koncem týdne v severothajském Čiang Mai "uchýlí do ústraní". Nejde o nějakou řečnickou figuru, ale o oficiální název akce: Ministerial Retreat. Tento pozoruhodný formát umožňuje diskutovat mezi státy všechny možné problémy mimo dosah očí a uší novinářů a veřejnosti. Každá země může nanést jakýkoli problém, ale veřejnost se o tom dozví pouze v případě, že dojde ke konsenzu. Tehdy je zveřejněno oficiální prohlášení jménem ASEAN.

Formát vznikl v Singapuru v roce 1999, krátce po celosvětové hospodářské krizi, která přišla právě z Asie. Vůdci asijských států si tehdy uvědomili, že jednou z příčin, proč ke krizi došlo, byl nedostatek komunikace mezi nimi. "Politika je v našem regionu vždy vysoce formalizovaná, každý se bojí ztratit tvář. Takže formát, kdy se můžete bavit neformálně, vyměňovat si údaje a říkat věci, které byste nikdy neřekli na veřejnosti, získal velkou popularitu," napsal v listu Bangkok Post thajský novinář Kavi Chongkittavorn.

Thajsko, které letos sdružení ASEAN předsedá, oznámilo, že se během jednání chce soustředit na uprchlickou krizi v barmském státě Rakhine, situaci na Korejském poloostrově a na územní spory v Jihočínském moři. Tedy věru žádná jednoduchá témata. Již dnes působí mise ASEAN v Bangladéši, kam uprchly statisíce lidí z Barmy kvůli etnickým čistkám. Organizace nyní vytváří fond, který by chudému Bangladéši pomohl. Japonsko již oznámilo, že je připraveno do něj výrazně finančně přispět. Thajští komentátoři tvrdí, že naděje je i na vyřešení sporů v Jihočínském moři, kde se Peking hádá o vlastnictví ostrovů prakticky se všemi svými sousedy. Peking ale prohlásil, že chce všechny sporné otázky vyřešit do roku 2021. Tak alespoň zní oficiální optimistická prohlášení. Za zavřenými dveřmi to ale zjevně bude úplně jiná písnička.