K lepšímu uplatnění na trhu práce může lidem významně pomoci budování osobní značky. Podle koučky Cristiny Munteanové by si hlavně manažeři měli uvědomit, jak je moc pro ně osobní branding důležitý. Když odejdou z firmy, ztratí podstatnou část své vizitky. V tu chvíli se potřebují spolehnout právě na vlastní značku. K jejímu budování přitom stačí jen pár věcí.

HN: S čím by měl člověk začít, pokud si chce osobní značku budovat?

Každý si musí uvědomit, že nemůže nechat svoji kariéru na někom jiném. Firmy nemají povinnost zabezpečit své lidi do konce života. Manažeři si musí uvědomit, co z nich zůstává, když jim někdo sebere vizitku. Kdybych na ní měla napsáno Cristina Munteanová a nic jiného, co si s tím člověk spojí? Když tam ale mám Microsoft nebo Raiffeisenbank, řekne si každý: "Wow!". Firmy, pro které pracujeme, dávají váhu našemu jménu. Když nám ale zůstanou jen ta jména, tak to už je něco jiného. A právě správná komunikace může být dobrou pojistkou.

HN: Co všechno by měla taková komunikace obnášet?

To záleží na tom, jaké komunikační prvky jsou nejvíce v souladu s cílem, kterého chci dosáhnout. Když je jím více se prezentovat ve firmě, tak bych měla dělat firemní prezentace a interní psaní článků. Ale obecně si ze začátku vystačíme s pár věcmi. Například stačí tyto tři − profil na síti LinkedIn, psaní lepších mailů a být viditelnější ve firmě.

Cristina Munteanová (37) Rodilá Rumunka, která se po vystudování žurnalistiky na vysoké škole přestěhovala do Prahy. V Česku žije už 14 let. Kariéru začínala jako novinářka v magazínu Czech Business Weekly. Poté se začala věnovat osobnímu brandingu a koučinku. Loni vydala knihu, která se budováním osobní značky zabývá.

HN: A jak se dají psát lepší e-maily?

Posíláme je každý den, tak je můžeme psát soucitněji. V podstatě ideální e-mail je ten, který nepíšete, protože jste se místo toho rozhodli někomu zavolat. V e-mailech také často chybí, proč je píšu a co vlastně chci.

HN: Mluvila jste o profilu na profesní síti LinkedIn. Jsou právě sociální sítě klíčové k tomu, aby si člověk vybudoval osobní značku?

Ano. Pokud se ucházím o novou práci, tak se firma nejprve podívá na můj LinkedIn a pak to porovná s Facebookem. A co si tam člověk ověřuje? Na LinkedInu schopnosti a na Facebooku hodnoty. A tam já musím být konzistentní a je důležité být pravdivý.