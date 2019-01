V první chvíli to vypadalo, že v hnutí ANO, které ovládá jeho předseda a zároveň premiér Andrej Babiš, se objevila skupinka "rebelů", která chystá protibabišovskou akci. Proč? Protože první informace mluvily o tom, že v Ostravě se už za pár dní odehraje ideová konference o budoucnosti ANO, kterou pořádá tamní primátor Tomáš Macura.

Jeden z mála členů hnutí, který má pověst člověka, jenž se veřejně netají některými drobnými výhradami k tomu, kam Babiš hnutí směřuje. A navíc muž, který v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny anoncoval, že si chce s Babišem promluvit a potom uspořádat právě vzpomínanou konferenci. V kritice, co mu na politice ANO v posledních dvou letech vadilo, ale nebyl příliš konkrétní. Několikrát zopakoval větu, že se podle něj ANO "ve snaze získat co nejširší elektorát voličů až příliš rozkročilo".

Že by tedy zárodek vznikající "buňky" uvnitř hnutí, která by se snažila debatovat se "šéfem" Babišem a v Ostravě by formulovala své vlastní představy? Konference zatím neproběhla, takže není možné předbíhat, ale na něco takového to zatím nevypadá. Sám Macura totiž včera pro HN ocenil, že Babiš "dal konferenci zelenou" a také na ni s většinou členů vedení přijede. "Ano, mám na některé věci, které se týkají směřování hnutí, odlišný názor a obávám se, že se stáčíme příliš doleva. Proto, abychom si tyto věci mezi sebou v širším fóru vyříkali, organizujeme tuto konferenci," vysvětloval.

Rebelie? Kdepak. Na jednu stranu platí, že všechno plyne, ale to neznamená, že některé záležitosti nejsou v čase konstantní. Před třemi lety Andrej Babiš v rozhovoru pro Financial Times prohlásil: "Strana je spojena s mou osobou. Strana jsem já." A stále to platí. Bez Babiše, jeho popularity, jeho vlivu a jeho peněz by se hnutí rychle rozsypalo. ANO minus Babiš rovná se nula. Proto jsou všechny zprávy o tom, že se chystá "rebelie", spíš úsměvné. Pokud má někdo k předsedovi ostřejší výhrady, má v zásadě dvě možnosti: buď si je nechat pro sebe, nebo odejít.

Podle Macury vznikne na ideové konferenci dokument, který bude definovat "pozici hnutí v politickém spektru, jeho hlavní hodnoty a postoje k nejdůležitějším otázkám dneška v národním i mezinárodním kontextu". Dokument následně dostanou delegáti únorového volebního sněmu hnutí ANO. Těžko říci, o co vlastně půjde, jisté je, že Babiš bude mít na jeho podobě zásadní podíl.

ANO je to, co se dobře prodá. Sousloví "ideová konference" zní v případě ANO hodně zvláštně. Úspěch Andreje Babiše stojí na tom, že de facto žádné ideje nemá. Sám říká, že "je tady pro všechny", což prakticky znamená, že ANO je nádoba, již je možné naplnit jakýmkoli obsahem, který bude zrovna dobře prodejný. Posun mezi lety 2013 a 2017, kdy se Babišovi podařilo z velké části obměnit elektorát (odešla od něj část liberálních voličů a naopak vyluxoval voliče ČSSD a KSČM), to dokonale ukazuje.

Dosavadní sněmy hnutí ovšem vypadaly tak, že všemu dominoval Andrej Babiš, proti kterému nikdo s ničím nevystupoval. Až na naprosté výjimky. Například v roce 2015 byl jediným kritikem na sněmu tehdejší poslanec za ANO Ivan Pilný, který si potom postěžoval, že mu někteří poslanci děkovali za odvahu, ale sami mlčeli. "Zejména mezi poslanci je mnoho těch, kteří se mnou sympatizují a myslí si, že říkám správné věci. Ale vadí mi, že to taky neřeknou," řekl Pilný.

Od té doby se leccos změnilo. Ve sněmovně sedí po parlamentních volbách v roce 2017 řada nových poslanců ANO, kteří jsou ale ještě loajálnější než ti dřívější. A sám Babiš přichází ještě častěji s vlastními návrhy. Z poslední doby lze jmenovat příklady, které stáčejí hnutí ANO více a více doleva a které podle odborníků získávají Babišovi stále větší podporu mezi seniory. Zatím naposledy se to ukázalo před několika dny, kdy premiér v rozhovoru pro Právo prohlásil, že chce dál zvyšovat důchody. "Počítám s tím, že splním slib, který jsem dal, a že za dva roky průměrný důchod bude minimálně 15 tisíc," uvedl a zároveň odmítl, že by šlo ANO stále více doleva. Poslanci a další politici hnutí ANO jsou spíše v pozici čtenářů, kteří se z médií dozvídají, co nového hnutí ANO udělá. Podobně Babiš vyhlásil, že je pro to, aby děti dostávaly obědy zdarma. Po něm to zopakovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, ale Babiš následně částečně názor změnil, když řekl, že obědy zdarma by měly dostávat jen některé děti.