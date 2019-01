Pokud by zkrachovala dohoda, kterou ministr vnitra Jan Hamáček včera vyjednal s představiteli politických stran ve sněmovně, mohly by z českých lékáren zmizet některé léky vyrobené v Británii. A právě to je jeden z důvodů, proč sněmovna takzvaný lex brexit schválí pravděpodobně již příští týden. Jde o zákon, který v případě tvrdého odchodu Velké Británie z EU upravuje pobyt Britů v Česku, umožní jim zde dál pracovat a zajistí také dodávky britských léků do Česka.

K případnému brexitu bez uzavřené dohody s EU by mohlo dojít 29. března, kdy má Spojené království unii opustit. "Platí, že do té doby potřebujeme mít zákon schválený," uvedl Hamáček. Sněmovna by příští týden měla návrh zákona odhlasovat ve zrychleném režimu v prvním čtení. "Od žádné politické strany nezaznělo to, že by se chystala uplatnit veto. Pokud se situace nezmění, měli bychom být schopni tento zákon schválit," uvedl ministr vnitra po včerejší schůzce představitelů prakticky všech parlamentních stran. Také ANO, které na jednání nemělo zástupce, podle ministra legislativu podpoří.

"Lex brexit je důležitý, abychom zajistili jasná pravidla pro občany Velké Británie u nás," říká místopředsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Návrh podpořili i zástupci dalších stran − ODS, pirátů, starostů, komunistů či třeba SPD. Podle senátora Václava Hampla (za KDU-ČSL) a Miloše Vystrčila z ODS by s jeho přijetím kolegové v horní komoře neměli mít problém.