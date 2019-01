Nataša Rousková strávila celý život kolem piva. Posledních více než dvacet let z klíčové pozice sládka, respektive sládkové vládne přerovskému pivovaru Zubr. Nad sebou už má jen ředitele. "Šéfuji výrobě, zodpovídám za ni. Řídím čtyři mistry jednotlivých výrobních středisek a přes ně i směnmistry a dělníky na těchto střediscích, dále laboratoř, manažerku kvality a šéfku laboratoře," vypočítává Rousková, když se potkáváme v jejím přerovském působišti. Aktuální plány energické osmapadesátileté dámy se týkají dokončení naplánovaných investičních projektů v pivovaru, pak chce pomalu zamířit do penze.

Ženy ve vedení středního či velkého pivovaru jsou v Česku stále spíš výjimkou, přesto do tohoto typicky mužského světa pronikají. Například v Bernardu je výrobní ředitelkou Jana Hajníková, ženy ale najdeme i na pozicích sládků. Působí ovšem spíš v mini- a mikropivovarech, například Martina Valterová v teplickém Monopolu, Kateřina Fialová v Létajícím chroustu nebo Daniela Tallová v pivovaru Moucha. Nataša Rousková je jedinou českou sládkovou ve větším pivovaru, navíc s dlouholetou zkušeností z oboru.

Pivo prý měla ráda vždy, profesně ale k němu původně vůbec nesměřovala. Chtěla být kosmetičkou a pokud možno míchat parfémy. "Ty se trochu paradoxně studovaly na potravinářské fakultě VŠCHT. V předposledním ročníku jsme museli absolvovat kolečko všemi katedrami od cukru přes konzervárenství až po pivo na katedře kvasné chemie a bioinženýrstí. Profesoři na této katedře byli obrovští profesionálové a nadšenci a spolupráce s nimi mě naplňovala," vzpomíná Rousková na to, co její profesní dráhu k pivu stočilo.

22. rok působí Nataša Rousková na pozici sládkové v přerovském pivovaru Zubr.

Po ukončení školy ještě před rokem 1989 nastoupila do Severomoravských pivovarů a sladoven, koncernového podniku Přerov. "Pracovala jsem jako referentka, poté jako podnikový mikrobiolog a po mateřské dovolené jako podnikový technolog. Po určité době jsem ale chtěla pracovat přímo v pivovaru, a tak jsem nastoupila do Zubru jako podsládek a od roku 1998 už jako sládková pivovaru." Genderové problémy nikdy žádné neřešila, kolegové ji podle jejích slov brali vždy jako sobě rovnou. O despektu mužů z pivovarského světa by ale podle Rouskové mohla vyprávět profesorka Gabriela Basařová, která patří k jejím největším oborovým vzorům. Průkopnice žen v pivním světě po druhé světové válce pracovala v plzeňských pivovarech a užila si své. Na vysoké škole, kde učila také Rouskovou, měla ale Basařová respekt všech, skvělé přednášky jí pomohly vybudovat renomé i v zahraničí. Dnes čtyřiaosmdesátiletá profesorka chemie je mimochodem autorkou mnoha důležitých odborných publikací o pivě.

Proč měnit něco, co funguje

Procházíme s Rouskovou pivovarem a naše hostitelka zapáleně gestikuluje a maluje před sebou, co kde brzy bude a kde se co dobuduje. "Nejbližší investiční akcí, která nás čeká na začátku roku, je rekonstrukce a modernizace filtrační linky. Bude to velmi náročné jak po technické stránce, tak i finančně, a navíc to bude probíhat za provozu," popisuje.