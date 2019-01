Tři české firmy čekalo na přelomu roku překvapení. Dozvěděly se, že Evropská komise jim spolu s dalšími dvěma sty malých a středních podniků udělí prestižní grant, takzvaný SME Instrument. Je určen společnostem, jež vyvíjejí inovativní produkty. Za čtyři roky, co EU tyto granty uděluje, uspělo kolem 10 procent žadatelů, tedy přes 3200 evropských firem. Mezi nimi jen dvacítka českých.

V nejnovější vlně je to pražská IT firma iolevel, ostravští tvůrci rehabilitačních pomůcek pro pacienty s poškozením mozku, společnost Yakna, a brněnský výrobce technologických linek VUCHZ. Získají po 50 tisících eur na průzkum trhu a přípravu byznysplánu. Pokud firmy zažádají o grant i v druhé fázi, mohou dostat 0,5 až 2,5 milionu eur na uvedení svých produktů na trh. To se zatím v Česku podařilo jen čtyřem žadatelům. "Zájem českých firem o SME granty se zvyšuje, ale pořád je v porovnání s Evropou nízký. Firmy odrazuje malá pravděpodobnost úspěchu, a sáhnou tak raději po národní podpoře," říká Michaela Vlková z Technologického centra AV ČR, jež je v Česku kontaktní osobou pro tyto granty.