Hledat nejvlivnější právníky nebo přirozené právnické autority není snadný úkol. Posoudit vliv v oblasti, která je zčásti vysoce nezávislá a zčásti striktně vymezená (či dokonce omezená), tak úplně jednoduše nejde. "Pojem vliv je spojen s představou možnosti aktivně ovlivnit nějaké děje, běh určitých událostí. A nejvlivnější by tedy měl být ten, kdo je schopen ovlivnit nejvíce dějů," myslí si advokát Tomáš Sokol. "Ale to s právem − u něhož podstatou aplikace je často diskurz, nebo dokonce programová kontradiktornost prezentovaných názorů a ad hoc řešení sporu, který z toho vznikl − nejde dohromady."

Reálný přínos a vliv vítězí nad formální pozicí

I proto se rozhodla redakce měsíčníku Právní rádce sestavit žebříček na základě nominací, které dorazily od odborné veřejnosti. Z nich vybrala top dvacet jmen. "Vzhledem k tomu, že jsme žádné osobnosti z důvodu objektivity sami nenominovali, několik výrazných jmen se do přehledu překvapivě vůbec nedostalo," řekla Alžběta Vejvodová, vedoucí magazínu Právní rádce, kde je kompletní seznam dvaceti nejvlivnějších právníků publikován.

V žebříčku se tak třeba neobjevil šéf Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. Elity oboru totiž při své volbě významných právníků přikládají váhu spíše reálnému a dlouhodobému, byť neformálnímu přínosu než formální pozici. Michal Mazanec, stejně jako jeho místopředsedkyně Barbara Pořízková, je ve funkci teprve několik měsíců, proto se zatím jako hlavní tvář správního soudnictví ani nestihl etablovat. V žebříčku ale chybí také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Odborná veřejnost ho mezi hlavními justičními autoritami nevidí. Jeho klíčové téma, tedy nový zákon o státním zastupitelství, je prozatím u ledu, a v souvislosti se státním zastupitelstvím je tak první rychlou volbou spíš Lenka Bradáčová.

Jak vznikl žebříček nejvlivnějších právníků Žebříček jsme se rozhodli sestavit dvoukolově. Významné právníky do něj nejprve nominovaly tři desítky respondentů z nejvyšších pater justice, legislativy, akademie či politiky. Jejich úkolem bylo určit tři vlivné osobnosti.

Ze všech nominací pak sestavila redakce Právního rádce ve spolupráci s Hospodářskými novinami finální seznam dvaceti nejvlivnějších jmen. Klíčem byl nejen formální vliv nominovaných, ale také jejich autorita a dopad jejich činnosti na život právnické obce. Žebříčku vládnou muži Zástupci soudců, advokátů, akademiků či politiků nominovali do letošního žebříčku celkem 36 právníků. Mezi nimi bylo pouze šest žen. Profesními skupinami, které se ve výběru objevily nejčastěji, pak byli shodně s devíti nominacemi soudci a akademici. Naopak zástupci notářů, soudních exekutorů či insolvenčních správců v nominacích zcela chyběli.

Nejvíce nominací si připsali předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (osm), vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová (sedm) a ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková spolu s Janem Kyselou (shodně po šesti nominacích). 32 osobností se zapojilo do nominací nejvlivnějších právníků. Mezi nimi šéfové soudů, profesních právnických komor či právnických fakult. 20 finalistů vybrala a sestavila porota složená ze zástupců redakce odborného měsíčníku Právní rádce a Hospodářských novin. 3 ženy se dostaly do finálové desítky. Dvě z nich spojuje výrazné působení u Ústavního soudu ČR.

Zároveň to vypovídá o komplikovaném vnímání autorit mezi právníky. "Třeba v civilním právu nedokážeme najít někoho, kdo by byl jednoznačně vlivný právník. Je to dáno anarchií, která před pěti lety vznikla v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Teprve se tu nové autority hledají," popisuje možné důvody exministr spravedlnosti Robert Pelikán.