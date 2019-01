Společnost Natland Group se v minulých dnech stala důležitým prvkem v záchraně ztrátového a dluhy limitovaného e-shopu s módou Zoot.cz. Natland Group, řízená a většinově vlastněná Tomášem Raškou, koupila podle informací HN pohledávky banky Raiffeisenbank a dalších partnerů především z řad dodavatelů Zootu, a to v hodnotě 150 milionů korun. To je významná část celkových závazků Zootu a Natland to staví do role klíčového hráče, který bude určovat další směřování firmy.