Ráno ve sněmovně, dva poslanci mířící na zasedání do sebe narazí ve dveřích. "Dobrý den, strejdo!" − "Dobrý den, chlapče!" odpovídá druhý muž hnutí ANO, Jaroslav Faltýnek na pozdrav šéfa pirátů Jakuba Michálka. Že jsou s Faltýnkem vzdálení příbuzní, zjistil Michálek až nedávno. Přestože jsou z různých táborů, jedno mají společné: jejich straničtí šéfové se bez nich neobejdou. Politické úspěchy ANO a pirátů často závisí právě na jejich schopnostech vyjednávat nebo řídit klub. Příbuznost Faltýnka a Michálka jde ovšem stranou při jejich vzájemných přestřelkách. Při nich Faltýnek Michálkovi vytýká nízký věk a příliš zkratkovité odsudky a pirát o něm zase prohlašuje, že nedrží slovo. "Přestože jsem se na něj několikrát naštval, nebrání mi to v komunikaci, protože moje role je najít většinu pro vládní návrhy," říká Faltýnek. S Michálkem se mu ale podle jeho slov vyjednává snadno, protože komunikuje věcně a rychle.

Navzdory tomu, že ve věkovém průměru sněmovny patří devětadvacetiletý Michálek k mladším, s politikou a vnitrostranickými spory má více zkušeností než mnozí poslanci ANO nebo hnutí SPD. Předseda klubu pirátů patří mezi nejdůležitější postavy strany, jejímž členem je deset let. Právě s ním předseda Ivan Bartoš konzultuje plány do budoucna. Jsou kamarádi a dobře se doplňují: Bartoš je tváří programu a Michálek řídí poslance, aby pracovali. Na práci zákonodárce se mimoděk začal připravovat už v době, kdy ještě neměl občanský průkaz. Ve třinácti poprvé četl autorský zákon a ve čtrnácti, zhruba v době, kdy odjížděl studovat na Oundle School do Velké Británie, si zkusmo psal vlastní návrhy legislativy. "Intelekt je něco, co na Michálkovi oceňuje i premiér Andrej Babiš," řekl zdroj blízký předsedovi vlády. "Původně ale čekal, že ANO bude moci po volbách spolupracovat s piráty, v tom ho zklamali," dodal. Piráti ale od počátku mířili do opozice.

Ironie na hranici zloby

Michálek se stal Babišovým nepříjemným a mnohdy až jízlivým kritikem. "Pravděpodobně mu tam pan pre­miér ukázal svůj slavný papírový diář jako výsledek pětiletého období digitalizace v Česku," dělal si pirát legraci ze schůzky Babiše s estonským premiérem Jürim Ratasem. Ironický styl si pirát procvičoval více než tři roky v roli zastupitele Prahy. Tehdy byla jeho soupeřem primátorka Adriana Krnáčová z ANO. I ona na začátku svého volebního období viděla v pirátech spolupracovníky a nabízela Michálkovi křeslo předsedy kontrolního výboru s platem asi 80 tisíc korun měsíčně. Post pirát odmítl.