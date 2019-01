Dva dny byl moderátorem letošních Oscarů. Loni v prosinci, kdy to bylo oficiálně ohlášeno. Ale pak po sociálních sítích začaly kolovat jeho zhruba sedm let staré tweety s vtipy a narážkami na homosexuály. Vzápětí padlo rozhodnutí, že devětatřicetiletý Kevin Hart, komik a herec tmavé pleti, předávání cen americké Akademie filmového umění a věd letos uvádět nebude.

V roce 2011 třeba napsal, že kdyby viděl svého syna, jak si hraje se sestřinými panenkami, přerazí mu je přes hlavu a řekne: "Okamžitě toho nech, to je teplé!" Filmový reportér serveru BuzzFeed vyhledal všechny Hartovy staré tweety obsahující slova "buzna", "homouš" a "homosexuál" a jak napsal rovněž na Twitteru, "je jich opravdu hodně".

Chvíli byla situace nepřehledná. Filmová akademie Harta vyzvala, aby se omluvil. Podrážděný komik oslovil přímo své fanoušky na sociálních sítích. Není jich málo, 35 milionů na Twitteru a 68 milionů na Instagramu. Ve videu natočeném ráno ještě v posteli Hart říká: "Svět zešílel. A já se nenechám tím šílenstvím frustrovat. Jestli nevěříte, že se lidé mění, dospívají a vyvíjejí, pak nevím, co vám říct."

Pod video, zveřejněné 7. prosince na Instagramu, ještě připsal: "Jestli chcete prohledávat mou minulost a rozčilovat se nad tím, co najdete, poslužte si. Je mi skoro čtyřicet a jsem rád za to, kým jsem se stal."

Nebyla to omluva, kterou lidé čekali. Mnozí to také dali najevo. Večer téhož dne přišel další post. "Právě mi volali z akademie. A v zásadě mi sdělili: Kevine, jestli se neomluvíš za své staré tweety, budeme muset najít jiného moderátora." A za dalších pár hodin Hart na Twitter napsal, že se vzdává možnosti Oscary uvádět a že vyjadřuje lítost nad svými "necitlivými slovy vyřčenými v minulosti".

Pár týdnů to ještě vypadalo, že by se situace mohla změnit, třeba když komika do své talkshow pozvala Ellen DeGeneresová, slavná moderátorka a hlavně jakási americká "královna lesbiček". Ta sama Oscary v minulosti úspěšně moderovala a jak řekla, moc by si přála, aby Hart letos stanul na jejím místě. Dokonce to lidem do akademie zatelefonovala.

Druhý týden v lednu už to bylo řečeno definitivně. Kevin Hart letos Oscary uvádět nebude. Herec a komik v rozhlasovém rozhovoru s Terry Grossovou v rozhlasu NPR řekl: "Mezi mnou a akademií nejsou žádné spory ani zlá vůle. Jsme v pohodě. Ale tenhle rok to prostě nevyšlo. Bůh to nechtěl."

To je poměrně paradoxní rozuzlení celé podivné kauzy. Novou verzi filmu Nedotknutelní, ve které Hart hraje hlavní roli, právě teď úspěšně promítají americká kina. A filmová akademie ani pět týdnů před datem letošního ceremoniálu neví, kdo ho bude moderovat. Jasněji by mohlo být po úterním oznámení nominací.

Opatrný comeback

Upřímně, předávání Oscarů je mi celkem ukradené. Nesledoval jsem ho minimálně deset let. A skoro jistě nebudu ani letos. Tahle kauza je pro mě zajímavá něčím jiným. Na veřejnost díky ní zatím asi nejvýrazněji probublala debata, která mezi americkými komiky probíhá už měsíce.

Politická korektnost sešněrovává americký veřejný prostor od 90. let minulého století, standupovým klubům se však dosud víceméně vyhýbala. Je tahle doba u konce? Budou teď mít komici nalajnovaná témata, o kterých "se nežertuje"?

A co hůř, nečeká nás jakási obdoba #MeToo, kdy se začnou hekticky prohrabávat archivy, staré nahrávky a tweety a hledat případy, kdy jejich aktéři či autoři v minulosti zašli "přes čáru"? A budou mít tyto úlovky razanci ničit kariéry nebo i životy stejně jako desetiletí staré sexuální avantýry?

Není to vyloučeno.

Loňský prosinec byl vůbec zajímavý měsíc. Ve svém opatrném comebacku v menších klubech pokračoval Louis C.K. Před dvěma lety jedna z největších hvězd světového stand-upu (v srpnu při evropském turné dvakrát vystoupil také ve vyprodaném Kongresovém centru v Praze), po listopadu 2017 zavržený a v ústraní.

Důvodem bylo obvinění několika komiček, publikované deníkem New York Times, že před ženami v dávné minulosti masturboval. Nebo jim nabízel, že tak učiní. Ale to není důležité. V srpnu loňského roku Louis C.K. poprvé po zveřejnění článku vystoupil na 15 minut v legendárním, byť malém newyorském klubu Comedy Store.

Pro mnohé byl jeho návrat na pódium senzací, jiní ho však sledovali a komentovali nelibě. Včetně mnoha bývalých fanoušků. A také většiny liberálních médií. Ti všichni se shodovali, že období komikovy "karantény" nebylo dostatečně dlouhé. Zkrátka že by si Louis C.K. zasloužil "trpět v ústraní" delší dobu. A také že jeho omluva ani pokání nebyly dostačující.

Během podzimu komik pokračoval v občasných neohlášených vystoupeních, většinou v New Yorku a okolí. Ne všichni majitelé klubů a malých divadel mu umožnili účinkovat, hlavně asi z obavy před médii. Ale kde se Louis C.K. objevil, měl úspěch.

Což ostatně prokázala i nahrávka, pořízená jedním z diváků během Louisova prosincového asi čtyřicetiminutového vystoupení v malém klubu na Long Islandu. Ta vzápětí "unikla" na web a lze si ji poslechnout i nyní například na YouTube. A jsme u toho, proč o tom píšu.

Dle mého soudu je to Louis C.K. v nejlepší formě. Vtipný, nesmírně osobní, samozřejmě provokativní. V jeho vystoupení jsou momenty, kdy je "přes čáru", což je subjektivní termín. Každý máme tu "čáru" jinde a tu moji překročil určitě několikrát.

Ale to nic nemění na tom, že mluví chytře a vtipně. A to by mělo být jediné kritérium pro stand-up. Nikdo nemá právo kreslit svou vnitřní "čáru" jako jakési obecné hranice vkusu. Tak to v tomto žánru vždy bylo.

Kdy to dobře sedne

Případy, kdy komikovi vystoupení zničí kariéru, byly v minulosti výjimečné. Třeba když Michael Richards, slavný představitel Kramera ze seriálu Seinfeld, schytal kritiku za rasistické poznámky během klubového vystoupení. Ale to nebylo součástí představení. Šlo o výlev vzteku namířený na skupinku diváků, která večer rušila.

Tím spíš zaráží, že se najednou začíná rozebírat a kritizovat obsah show. Takzvaný materiál, jak říkají komici. Ano, i Louise C.K. můžeme kritizovat za rasismus, když využívá jeden z nejstarších a nejbanálnějších stereotypů. Totiž že Asiati nemají moc velké přirození.

"Víte, proč mají malé penisy? Protože nemají žádné. Nejsou to chlapi. Jsou všichni ženy. Všichni v Asii jsou ženy. Mají jen velké klitorisy, opravdu velké, strkají si je navzájem do vaginy a rozmnožují se za pomoci matematiky," říká na nahrávce Louis C.K.

Je to vulgární? Nepochybně. Je to nevkusné? Pro většinu lidí skoro jistě ano. Ale bylo to vyřčeno v rámci nějakého kontextu, v představení to mělo své místo a "zapadlo" to do sebe s ostatními vtipy. Pro mě jako diváka, či v tomto případě posluchače, šlo o skvělou show.