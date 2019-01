◼ Výstava

František Kupka

Valdštejnská jízdárna, Praha, do 20. ledna

Už jen do nedělního večera lze navštívit výstavu děl Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Ta poslední dny registruje zvýšený zájem návštěvníků, Národní galerie proto prodloužila otevírací dobu. "Od středy do neděle bude možnost navštívit výstavu každý den již od 8 hodin ráno do 22 hodin do večera," říká Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie. Ta již koncem minulého týdne oznámila, že přehlídku vidělo 80 tisíc návštěvníků.

◼ Televize

Star Trek: Discovery II

Netflix, ode dneška

Videotéka Netflix ode dneška nabízí druhou řadu sci-fi seriálu Discovery ze světa Star Treku. Ten v USA vyrobila televize CBS s cílem získat více předplatitelů pro svou službu CBS All Access. Záměr se vydařil, díky novému Star Treku prý platforma předloni zaznamenala rekordní počet nových uživatelů za jeden den, týden i měsíc. První řada seriálu vyprávěla o důstojnici Hvězdné flotily, která pochopí, že k tomu, aby porozuměla cizím národům, musí nejprve porozumět sama sobě.

◼ Hudba

Dunaj

Palác Akropolis, Praha, 18. ledna

Pozor, toto není reminiscence, toto je regulérní restart," avizují členové slavné brněnské alternativní skupiny Dunaj, která na sebe prvně upozornila roku 1986 vystoupením na Rockfestu a hudebně se naplno rozvinula po sametové revoluci, kdy s ní účinkovali zpěvačka Iva Bittová či bubeník Pavel Fajt. Nyní se Dunaj, jehož někdejší frontman Jiří Kolšovský zemřel roku 1998, vrací na pódium. Kytarista a zpěvák Josef Ostřanský, baskytarista Vladimír Václavek a bubeník Pavel Koudelka vystoupí tento pátek v Praze.

◼ Výstava

Palach/Zajíc

Museum Kampa, Praha, od 19. ledna

U příležitosti výročí sebeupálení Jana Palacha začíná v pražském Museu Kampa výstava děl, jež reagovala právě na smrt Palacha i Jana Zajíce, který jej následoval. Přehlídka má ukázat, že byť se totalitní moc snažila vzpomínku na oba muže potlačit, ve vědomí společnosti zůstávala.

◼ Divadlo

Nepřítel lidu

Divadlo Komedie, Praha, 18. a 19. ledna

Divadelní skupina Lachende Bestien, soustředěná kolem mladého režiséra Michala Háby, pro Městská divadla pražská nastudovala hru norského klasika Henrika Ibsena a ptá se, zda má dílo z konce 19. století stále co říct k současnosti. Příběh lázeňského lékaře, který bojuje proti "kompaktní většině", je déle než sto let považován za fungující zrcadlo společnosti.

◼ Jazz

Muff

Jazz Dock, Praha, 19. ledna

V sobotu své koncertní album v pražském Jazz Docku natočí elektronická kapela Muff, která zde zdomácněla. Sestava pojmenovaná po postavě z televizních loutek Jů a Hele vznikla na přelomu tisíciletí jako projekt saxofonisty Marcela Bárty, dále v ní účinkují kytarista Jiří Šimek nebo varhaník Jakub Zitko. Hudba Muffu silně pracuje s groovy, skoro rockovou atmosférou a nejsilněji působí právě naživo.

◼ Klasická hudba

Kožená & Uchida

Rudolfinum, Praha, 20. ledna

Dvořákovy Milostné písně, Schumannovy Básně královny Marie Stuartovny nebo Schönbergovy Kabaretní písně zazpívá sopranistka Magdalena Kožená tuto neděli v pražském Rudolfinu. Opět ji bude doprovázet japonská klavíristka Mitsuko Uchida, se kterou spolupracuje dlouhodobě. Kožená dříve označila Uchido za jednu z pěti nejlepších současných pianistek. Podle pěvkyně dokáže rozehrát koncertní křídlo tak, aby znělo "jako celý orchestr".