Dělicí čára prochází společností nejen podle příjmů, dosaženého vzdělání, ale také − a v posledních letech stále víc − podle majetku, tedy podle toho, co kdo vlastní. A právě bydlení, nejčastější "běžný" majetek, rozděluje lidi v Česku víc než kdy dříve. Nastupující generace z rodin, které nemají vlastní byt či dům, má dost velkou pravděpodobnost, že "tuto" tradici převezme a nic mít nebude. Závěry studie o vývoji majetkové a příjmové nerovnosti sociologů Petra Sunegy a Martina Luxe mladou generaci určitě zarmoutí. Těžko však překvapí kohokoliv, kdo sleduje obdobný vývoj v ostatních evropských zemích.

Například dva roky starý průzkum italských ekonomů Guglielma Baroneho a Saura Mocettiho potvrdil, že si v italské Florencii udržují bohatství po šest set let stále stejné rodiny. A že když se nedaří, existuje "záchranná síť", kdy ostatní bohaté rody zabrání tomu, aby potomci smetánky padly na dno. Další průzkum společnosti Peterson Institute for International Economics na základě dat za rok 2014 ukázal, že téměř dvě třetiny německých miliardářů majetek zdědily. V menším měřítku něco podobného probíhalo dlouho před tím, než se Československo rozhodlo v roce 1948 vybudovat beztřídní společnost. Červená knihovna z první republiky překypuje příběhy typu, "kterak chudá dívka k bohatému manželovi přišla". V praxi se ale majetek spojoval a jeho vlastnictví včetně vlastnického bydlení bylo vždy výlučnou záležitostí.

Česko se nyní, co se týká majetku, vrátilo do společnosti zemí, jejichž vývoj nebyl na několik desítek let násilně přerušen komunismem. Že tento návrat trval neuvěřitelných třicet let, a nikoliv podstatně kratší dobu, vděčí unikátnímu vývoji. Největší roli v budování majetku sehrála privatizace bytového fondu, která náhodnou ruletou (kdo bydlel u restituentů, měl smůlu) udělala z části obyvatel multimilionáře. Tento majetkový skok se ale týkal především majitelů bytů v hlavním městě, a navíc je nutné jej posuzovat z hlediska dnešních cen.