Spojené království (jménu "Spojené" navzdory) je uvnitř mnohem rozhádanější než skoro celý kontinent dohromady. Británie řekla své ne, ale neřekla své ano. Víme, co voliči nechtějí, ale nevíme, co chtějí. Je to podobné situaci, kdy donesete dítěti krupicovou kaši a ono řekne ne. Donesete mu škubánky, dítko zase řekne ne, přinesete chleba se šunkou, opět vrtí hlavou. To by vyčerpalo každou matku. Je tedy v tomto kontextu vhodné připomenout, že EU se tuto složitou shodu, kdy se vaří pro 28 dětí a každé může říci ne, daří kormidlovat desítky let. Podívejte se, jak těžko se samotné Británii hledá pozice, do které ji nikdo nenutil a kterou chtěli sami. Británie doslova neví − na rozdíl od EU −, co chce.

Shoda je zázrak, bejby, zázrak

Kolikrát se člověku stane, že těžko hledá shodu sám v sobě. Zjistit, co člověk chce sám pro sebe, jak se svou svobodou naloží, je zapeklitá věc, i když vám do toho nikdo zvenčí nekecá. Zatím to paradoxně vypadá, že nalézt shodu mezi národy je snadnější než uvnitř národa. Hledání (a nalézání!) shody mezi tolika národy EU po dobu mnoha desetiletí je možné považovat za takový malý velký diplomaticko-politicko-úřednický zázrak. Evropa není ani zdaleka tak nejednotná jako veliká Británie, národ, který má navíc tradici vzdělanosti, světáctví, velkopanství, demokracie a absenci totalitních vladyků.

Shrnuto a podtrženo, je těžké hledat shodu 1) v sobě, 2) s nejlepšími přáteli, 3) v nejužší rodině 4) v širší rodině, 5) v odborné obci, 6) v obci politické, 7) natožpak mezi národy. Nicméně přesně to se EU již několik generací daří a to je malý velký zázrak. Bez nadávání, bez obchodních válek, bez nenávisti a hlavně − bez skutečných válek. Zní to dnes trošku kýčovitě, ale právě míru vděčíme za evropskou prosperitu. Vlastně díkybohu za to, že se na tomto našem krvavém kontinentu, nejagresivnějším v dějinách světa, stalo slovo mír kýčem a takovou samozřejmostí, že už nás toto téma nudí i jen rozebírat. Hallelujah!