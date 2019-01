Do doby, kdy má Velká Británie ukončit své členství v Evropské unii, zbývají dva a půl měsíce. Přestože v úterý britští poslanci smetli dohodu o vystoupení z EU, objevují se v Londýně i Bruselu náznaky, že se bude dále vyjednávat. Ve hře je především posun termínu odchodu Británie až do léta. I tak je dost pravděpodobné, že dojde k tvrdému brexitu. Místo pokračování přechodného období minimálně do roku 2020 tak hrozí hraniční kontroly a cla už na jaře.

To znepokojuje i české firmy. "Stále ale věřím, že k tvrdému brexitu nedojde a obě strany se dohodnou na prodloužení termínu pro dohodu," říká Radim Koštial, generální ředitel společnosti Sipral, která vyrábí skleněné fasády pro budovy.

Továrnu Sipralu v Jirnech u Prahy každý den opustí osm kamionů, které míří za kanál La Manche. Firma dodává fasády pro luxusní rezidenční projekt Wardian v londýnské čtvrti Canary Wharf. Celkově Sipral pracuje v Británii na čtyřech projektech v hodnotě téměř čtyři miliardy korun. Podle Koštiala už se firma zabývá vznikem meziskladu, který by případné fronty na hranicích alespoň částečně řešil. "Jednáme s logistickou firmou a propočítáváme, co by to znamenalo," dodává Koštial.

Na tvrdý brexit se již delší dobu připravuje výrobce topných systémů Fenix Group z Jeseníku. "Máme vytvořené zásoby výrobků a komponentů na pět měsíců," uvádí Cyril Svozil, majitel a ředitel firmy, který tuto možnost považuje za jedinou reálnou. Jeho firma má v zemi i výrobní závody a loni sem vyvezla zboží za 200 milionů korun z celkového obratu 1,6 miliardy. "Krátkodobě bude brexit bolet, ale středně- a dlouhodobě ho považujeme za pozitivní. Británie zcela jistě uzavře smlouvy o volném obchodu s USA, s Commonwealthem a s dalšími teritorii. To je bezesporu v našem zájmu," dodává Svozil.