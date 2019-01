Třetina obyvatel Česka bude v roce 2050 starší 65 let, nyní je to zhruba pětina. Na to, jak při takovém podílu seniorů zajistit dostatek prostředků na penze, se zaměří nová vládní komise složená z politiků i odborníků, jež vzniká na ministerstvu práce a sociálních věcí. Půjde už o několikátou důchodovou komisi v řadě. Návrhy těch předchozích nebyly úspěšné.

Mluvčí úřadu Barbara Hanousek Eckhartová HN sdělila, že ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nechce složení komise komentovat. "Tiskovou konferenci uspořádáme začátkem příštího týdne," řekla mluvčí. Zástupce mohou do chystané komise delegovat například neziskové organizace, ale také parlamentní strany, informovalo ministerstvo.

Politici se netají tím, že příliš nevěří ve všeobecnou shodu na tom, jak by měl důchodový systém v budoucnu vypadat. "Sama jsem zvědavá, s čím přijdou zástupci vládních stran," řekla místopředsedkyně opoziční TOP 09 a její delegátka v komisi Markéta Pekarová Adamová. TOP 09 vlastní návrh prosazovat nebude, to je podle Pekarové úloha vládních stran.

Minulé důchodové komise Vladimír Kreidl Debaty o potřebě zreformovat důchodový systém začaly už v 90. letech. Ekonom Vladimír Kreidl v roce 1996 upozornil, že systém průběžného financování důchodů, kdy lidé výdělečně činní platí na penze současných důchodců, bude v následujících desetiletích pod narůstajícím tlakem stárnoucí populace. Už tehdy poukázal na potřebu zavedení tří pilířů: soukromého, státního a spořicího. Vladimír Bezděk V roce 2004 nominovaly politické strany své experty na důchody do komise. Vedl ji Vladimír Bezděk. Úkolem komise bylo zhodnocení demografického výhledu v ČR a možností státu zabezpečit dostatečné financování důchodů. Komise v roce 2005 vypracovala závěrečnou zprávu, která měla být podkladem pro důchodovou reformu. Jedním ze závěrů komise bylo, že bez reformy důchodový systém do roku 2065 vytvoří kumulovaný deficit 110 procent HDP. Žádná další vláda ale závěry komise k vypracování důchodové reformy nevyužila. Druhou komisi vedl Bezděk v roce 2010 za vlády Jana Fischera. Krátce poté nastoupil kabinet Petra Nečase. Ten návrhy Bezděkovy komise částečně použil při zavádění druhého pilíře. Martin Potůček Odborná komise pod vedením Martina Potůčka působila v letech 2014 až 2017. Komise došla k závěru, že důchodová reforma "bude kontinuálním procesem, reagujícím, hůře nebo lépe, na měnící se sociální a ekonomické podmínky, vývojové trendy a budoucí výhledy života české společnosti". Ani ze závěrů této komise však nevzešla snaha vlády sestavit důchodovou reformu. 12 tisíc Kč Průměrný starobní důchod byl ke konci loňského září 12 395 korun. Od ledna průměrná penze vzrostla o 900 korun. Celkem stát na starobní důchody dává přes 330 miliard ročně. Dnes je v ČR kolem dvou milionů penzistů, což je pětina populace.

Podobně k tomu přistupuje hnutí Starostové a nezávislí. "První schůzka je od toho, aby se vyjasnilo, k čemu komise má být a co je její úlohou. Navíc takových komisí tady už bylo," řekl Věslav Michalik, budoucí člen komise a starosta Dolních Břežan. Komunisté reformu nepodporují, penze chtějí nadále financovat především z průběžného pilíře.

Shoda napříč stranami je ale podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy klíčová. "Jestliže to tak nebude, hrozí to, co se stalo s minulou důchodovou reformou: že ji další vláda zruší," říká Kovanda a odkazuje na osud takzvaného druhého pilíře, který kombinoval individuální spoření s příspěvkem státu. Zavedla ho pravicová vláda Petra Nečase (ODS), zrušil ho kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Otázkou je, zda vládní penzijní tým nevzniká se zpožděním. Shodují se na tom šéfové předchozích komisí.