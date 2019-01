Bistra s rychlým občerstvením v Evropské unii nyní mohou pojmenovat své restaurace i kterýkoliv pokrm ikonickým názvem "Big Mac". Rozhodl o tom Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Informaci v úterý přinesl list The Irish Times. McDonald's se proti rozhodnutí hodlá odvolat.

Právo na název ikonického burgeru zpochybnil irský řetězec Supermac's. Americký McDonald's dosud blokoval registraci ochranné známky pro název irského fast foodu ve Velké Británii. Argumentoval tím, že si jeho název mohou lidé plést se slavným hamburgerem. Supermac's proto úplně zpochybnil právo amerického fast foodu na značku "Big Mac".

Tu má McDonald's od roku 1996 v EU chráněnou nejen jako jméno jídla, ale i jako název pro restauraci. Úřad nyní rozhodl, že pokud toto jméno u restaurace v posledních letech nepoužíval, nemá právo blokovat vstup Supermac's na britský trh. Podle The Irish Times se nynější zrušení ochranné známky vztahuje na restaurace i na pokrmy.

McDonald's ve sporu prokazoval, že název Big Mac používá v reklamách a na obalech jídel. Podle soudu však předložené důkazy nebyly dostatečné.

"Když jsme do toho šli, věděli jsme, že jde o souboj Davida s Goliášem. To, že má McDonald's hluboké kapsy a my jsme ve srovnání s nimi malí, ale neznamená, že se hned vzdáme," uvedl Pat McDonagh, zakladatel irského řetězce.

Kromě toho, že McDonald's oznámil úmysl se proti rozhodnutí odvolat, firma také rozporuje, že by nyní práva na "Big Mac" neměla.

První obchod Supermac's otevřel podnikatel McDonagh v roce 1978 ve městě Ballinasloe v centrálním Irsku. V současnosti provozuje řetězec 106 bister v Irsku a v Severním Irsku. Firmě se nyní podle McDonagha konečně otevírá cesta k expanzi do zbytku EU.

"Jedná se o velké vítězství pro všechny podnikatele. Zamezí tomu, aby velké firmy šikanovaly ty menší tím, že si zaregistrují řadu značek, aniž by je používaly," řekl McDonagh agentuře Reuters.