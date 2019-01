Koncem loňského roku prodal Michal Nýdrle svoji skupinu reklamních agentur Kindred jedné z největších globálně působících firem v oboru, francouzské skupině Publicis. Částka obchodu nebyla zveřejněna, odhadem může jít o desítky až nižší stovky milionů korun. Každopádně šlo o výjimečnou událost v oboru. Do Kindredu Nýdrle před pěti lety spojil samostatné agentury: Nydrle a Inspiro, zaměřené primárně na digitální marketing, tedy reklamu realizovanou především na internetu, a mediální agentury Red Media a Go.Direct, které pro klienty nakupují reklamní prostor. Publicis Groupe Czech Republic má dnes včetně bývalého Kindredu asi 400 zaměstnanců a patří k vůbec největším na českém trhu. Michal Nýdrle zůstal ve vedení české pobočky Publicisu a na starosti dostal právě to, v čem se cítí silný − digitální reklamu a nové technologie.

HN: Jak byste popsal firmu, kterou jste prodal?

Silnou v digitální reklamě. Zároveň silnou v analytice. Naopak slabší v off-line aktivitách. Dnes je ale velmi silná poptávka po on-line reklamě. Ta už není pouhým doplňkem televizní a venkovní. Publicis Groupe je naopak silná v kreativě a off-line médiích, takže se vhodně doplňujeme. Poprvé jsme jimi byli osloveni asi před čtyřmi lety. Ani na jedné straně se to ale neposouvalo dál a na čas vše usnulo. Starý management Publicisu si uvědomoval potřebu té digitální části, ale nedařilo se to protlačit do centrály. Teď má lokální Publicis Groupe v čele člověka nastaveného stejně jako já, Tomáše Vargu. To pro nás byl dobrý signál, že na druhé straně máme partnera, kterého o našem směřování a o tom, co děláme a chceme dál dělat, nemusíme přesvědčovat.

HN: Jaké byly důvody toho, že jste Kindred Group prodal?

Dlouhodobě chceme být pro klienty nejlepším partnerem pro přesun k digitálním a on-line médiím. Jako lokální hráč, který není součástí žádné sítě, bychom ale brzy narazili na limity. Spojit se s někým velkým je dobrá příležitost k růstu, dostáváme možnost sáhnout si například na globální kontrakty, na něž jsme dřív dosahovali jen výjimečně. Zároveň jsme cítili odpovědnost za lidi ve firmě, takže jsme ji chtěli prodat někomu, kdo jim umožní další kariérní růst a zajímavý rozvoj. S tím je spojené to, že díky otevřenosti Tomáše Vargy můžeme jako malá firma některé naše principy předávat do velké korporace. To je také osvěžující věc. A samozřejmě jedním z důvodů jsou i peníze.

Michal Nýdrle (36) zakladatel Kindred Group Podnikat v reklamě začal před patnácti lety. K agentuře pojmenované podle svého jména Nydrle postupně přidával další a slučoval je do skupiny firem Kindred Group. Tu na konci loňského roku prodal. Kindred v minulosti vytvářel a realizoval kampaně pro řadu významných značek jako například Vodafone, Plzeňský Prazdroj nebo Škoda Auto. Jednou z posledních významných kampaní byly reklamy na telefony Honor, které propaguje i olympijská vítězka snowboardcrossařka Eva Samková (na snímku). I Nýdrle má blízko ke sportu, je vášnivým jachtařem.

HN: Co ty peníze? Prozradíte, za jakou sumu se obchod realizoval?

Konkrétní být nemůžu. Transakce je rozdělena na dvě období. Dvoutřetinový down-payment (zjednodušeně přeloženo jako záloha − pozn. red.) a třetinový earn-out (odměna vázaná na splnění cílů) ještě na tři roky. Musím, musíme, tedy dál jet na maximum. Smlouvy jsou dobře nastaveny tak, aby Publicis s Kindred Group šlapal. Takto je to v zájmu všech.

HN: A po povinných třech letech chcete v Publicisu pokračovat? Stoupat po kariérním žebříčku větší korporace?

Nikdy jsem pro nikoho nepracoval. Když jsem o prodeji přemýšlel, bylo pro mě důležité, abych nikomu nemusel reportovat. To se mi snad v současné roli do jisté míry podaří, ale výš by to už asi nešlo. Nejsem korporátní člověk. Zatím jsem nastavený tak, že pomůžu s integrací do větší firmy. Co bude dál, to se uvidí.

HN: Jaké byly hlavní důvody toho, že jste s jednotlivými reklamkami a mediálkami na trhu uspěli?

Vidím tři hlavní faktory: atraktivní prostředí pro talentované lidi, které jsme uměli přitáhnout a namotivovat. Za druhé máme obrovskou míru takzvané akceptace rizika, tedy otevřenost novým aktivitám, novým službám. Pak se nám dařilo vytvářet nové a různorodé divize. Nakonec snad ještě čtvrtá věc − kvalita servisu. Tenhle přístup nám pomohl vyrůst do nedávné velikosti. Kindred Group měla před prodejem v součtu kolem 150 lidí. Náš hrubý obrat za rok 2018 bude kolem 750 milionů korun. Obchodní marže bude kolem 260 milionů korun. Na globální úrovni jsme dřív spolupracovali třeba s TomTomem, který se věnuje navigačním systémům, teď s jednou z největších počítačových firem Ciscem. To není na firmu našich parametrů špatné.