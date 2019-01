Kdo používal mobilní telefon a hlavně si sám platil účty už v dobách, kdy se dalo volat pouze v síti prakticky monopolního operátora Eurotel, na podzim 1996 nezapomene. Tehdy v rámci boomu sítí GSM do Česka konečně přišla konkurence. Ceny za volání klesaly, prudce se snížily i sumy, jež operátoři chtěli za mobilní přístroje, a s tím rostl zájem veřejnosti. Ani ne rok a půl po příchodu operátora Paegas přesáhl podíl Čechů s mobilem hranici deseti procent a dál rostl. Trend ještě zesílil po příchodu třetího hráče, operátora Oskar, na jaře 2000. Volání z mobilu bylo najednou běžnou věcí.

Od té doby se ale konkurence prakticky nezměnila. Virtuální operátoři u nás sbírají jen drobky a každý pokus vybudovat "čtvrtou sílu" skončil nezdarem. Někdy možná i záměrným, jako v posledním případě na podzim 2013. Tehdy se díky přerozdělování frekvencí v rámci nástupu nového standardu LTE otevřela možnost postavit čtvrtého operátora. Ovšem "vyzyvatelé" Revolution Mobile a Sazka Telecommunications dělali v aukci (kvůli níž složili půlmiliardovou jistinu) jen stafáž a nepřihodili ani jednou. Zavedení operátoři tak jen v samotné aukci ušetřili miliardy, a navíc nemuseli čelit nové konkurenci. Prý náhoda, která nijak nesouvisela s personálním propojením ani se společnými zájmy zainteresovaných finančních skupin.

Nyní se díky nástupu sítí 5G nabízí reparát. Asi poslední. Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že čtvrtý hráč na trhu dokáže zahýbat s cenami i s kvalitou služeb. Desetimilionové Česko je přitom dost velké na to, aby se zde další operátor uživil. Jeho příchod by však stejně jako v minulosti vedl ke snížení marží těch současných. Proto i tentokrát mohou přijít klamné manévry a tlaky, jejichž cílem je dnešní stav zakonzervovat. Regulátor ČTÚ jistě sám o sobě nezařídí, aby do Česka přišel velký hráč. Mělo by být ale v jeho silách, aby nepřipustil opakování šarády z roku 2013. Jinak budeme stále naříkat, že za mobily platíme víc než ve většině zemí EU a dostáváme za to míň.

