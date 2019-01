Ve stejný den, kdy v Londýně odmítli "měkký" brexit a pravděpodobně tím poslali nejen Británii, ale celý evropský projekt do tvrdé krize, jsme si v listu New York Times přečetli, že Donald Trump loni několikrát řekl svým lidem, že USA by měly odejít z NATO.

Mrazí z toho, ale není to překvapivé. Trumpovo přesvědčení, že USA těžce doplácí na své spojence, je jednou z jeho ústředních litanií od chvíle, kdy se v 80. letech začal vyjadřovat k politice. O "překonaném" NATO mluvil v předvolební kampani 2016 i po nástupu do Bílého domu v roce 2017. Novinář Bob Woodward v knize, v níž zachytil první rok Trumpova prezidentství, líčí scénu, kdy tehdejší ministr obrany James Mattis před prezidentem obhajuje smysl NATO. Trump debatu ukončí: "Tak jo, nechte si to vaše podivné NATO, ale budete můj výběrčí nájmu."

Výmluvná citace. Trump má pravdu, že většina členských zemí neplní své finanční závazky a že to je neudržitelné. Jenže vidět NATO už jen jako transakci, z níž USA nic nemají, pokud alianční podnájemníci ani neplatí rentu, už pomíjí širší bezpečnostní rámec, z kterého USA také profitují. Trump ale tyhle souvislosti ne že nechápe, on je opravdu nevidí. Propojuje NATO s deficitem v obchodě s Německem, pro něho je to jeden velký neférový "deal".