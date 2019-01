Společnost BH Securities hodlá letos uvést na pražskou burzu svůj realitní fond určený movitým klientům, kteří mohou investovat alespoň milion korun. Pro jednu z nejstarších domácích investičních firem, jež na kapitálovém trhu působí od roku 1993, půjde o premiéru.

Kromě realitního fondu BHS Real Estate Fund (BHS REF), který vydělává na pronájmu kancelářských prostor, firma nabízí investice do dalších pěti fondů. Ty vkládají peníze do exkluzivních autoveteránů, středně velkých podniků či akcií. Dosud se ale s akciemi žádného z nich na burze neobchoduje. Pro pražskou burzu, která se dlouhodobě potýká s poklesem zájmu, by nový titul mohl znamenat vzpruhu. Fond, který má téměř 300 investorů, by díky burze mohl nabrat další.