Auto je srdeční záležitost. Počet koní pod kapotou, akcelerace, vzhled a značka. Pro mnoho řidičů usednout za volant neznamená cestu z bodu A do bodu B, ale zábavu, koníčka. "Výběr auta je dnes stále emociální volba. Dalo by se říct především pro muže. Myslím si, že se to ale začne měnit a z automobilů se stane výhledově jen dopravní prostředek. Rychlost vozu nebo například výkon přestane být do budoucna relevantní," říká v rozhovoru pro HN Šárka Heyna Fuchsová, šéfka zastoupení společnosti Volvo Car v Česku.

Je jedinou ženou, která v Česku šéfuje filiálce automobilové společnosti. Letos to bude dvacet let od doby, co do firmy nastoupila jako marketingová ředitelka. Prošla řadou pozic, nakonec se rozhodla usilovat o tu nejvyšší. A cílevědomě za svým rozhodnutím šla. "Vždy říkám, jestli něco chceš, tak to řekni, i když ti to bude připadat v daný moment přehnané. Vždy, když se v Česku měnili ředitelé, říkala jsem: Já chci být ředitel," vzpomíná pětačtyřicetiletá Fuchsová, která se od třiceti let hlásila do výběrových řízení. V roce 2015, poté co se ve vedení vystřídalo několik zahraničních manažerů, uspěla.

Svůj přístup se snaží vštěpovat mladým zaměstnancům. Především ženám, které jsou v automobilovém průmyslu oproti mužům ve výrazném početním oslabení. "Jsou brány jako pracovité včeličky, kterým nechybí znalost, ale často jim chybí sebevědomí. To se jim snažím dodat," popisuje Fuchsová, která ve firmě funguje právě i jako mentor žen.

Stejně jako šéfové ostatních českých poboček zahraničních automobilek i ona se připravuje na velké změny, jimž se v příštích letech automobilový průmysl nevyhne. Evropská unie tlačí na snižování emisí z aut, a výrobci proto musí začít vyrábět vozy s "čistým" pohonem. Vedle toho automobilové koncerny investují miliardy do moderních technologií a soupeří o to, kdo první přijde s plně automatizovaným vozem (bez živého řidiče). "Čekají nás obrovské změny. Volvo Car má cíl, aby v roce 2025 tvořily třicet procent našeho portfolia autonomní vozy a padesát procent elektromobily," popisuje šéfka českého Volva.

Bez spolupráce se automobilky neposunou

Připravuje se na to, že mnoho oblastí automobilového průmyslu do značné míry změní dosavadní způsob fungování. Nezbytné podle Fuchsové bude, aby spolu automobilky začaly komunikovat, což je v byznysu "nedotknutelných značek" poměrně nová a velká výzva. Je ale nezbytná například právě pro vývoj samořiditelných aut. Ta mezi sebou budou muset za jízdy komunikovat. "Jako máte dneska třeba operační systémy Android a iOS u telefonů, přestavuji si, že zde vznikne omezený počet systémů, kterými budou vozy různých značek vzájemně komunikovat, aby například zabránily dopravní nehodě," přibližuje své vize Fuchsová. Volvo Car na vývoji takového systému, který bude dostupný i pro jiné značky, aktuálně pracuje.