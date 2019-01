Větrník naplněný dvěma krémy a s vrchní polovinou přelitou lahodným karamelem je jedním z nejpracnějších českých zákusků. Například příprava dobrého odpalovaného těsta, z kterého se tento dezert vyrábí, závisí na různých teplotách. Jednoduché není ani správně vyšlehat vanilkový krém. Za takový dezert plný chutí dají běžně Češi v cukrárnách či obchodech kolem 35 korun. V cukrárnách Jany Novotné sice za velký větrník zaplatí 80 korun, ale i tak je pořád vyprodaný.

"Lidé umí ocenit poctivou práci a kvalitu. Děláme všechno od píky a ten, kdo jednou ochutná kvalitní a poctivý větrník, za to takovou částku dá," říká cukrářka, která si první prodejnu otevřela v roce 2016 v Zaječicích nedaleko Pardubic. V malé obci, která má něco málo přes tisíc obyvatel, ji proslavila především domácí zmrzlina. Právě kvůli ní začali do Zaječic přijíždět lidé z celé republiky. A nepřestali ani poté, co loni otevřela pod značkou Epifany Patisserie další cukrárnu v Pardubicích.

"Epifany znamená v překladu prozření, uvědomění a lidé si u nás uvědomí, jak mají dezerty chutnat. Spousta lidí mi říká, že jsme jim zkazili život, protože si nemůžou dát zákusek už nikde jinde než u nás," směje se cukrářka.

Pomohlo počasí i návštěva herce

Začít podnikat se Novotná rozhodla, když nebyla úplně spokojená v předchozí práci. Byla zaměstnaná v jednom pražském hotelu, ale pracovní podmínky tam pro ni nebyly ideální. "Jako šéfkuchařka jsem brala polovinu toho, co šéfkuchař. Nemohla jsem si vzít placenou dovolenou, nemohla jsem si dovolit onemocnět," popisuje. Protože ji vždycky cukrařina bavila, dala se právě na výrobu sladkého na zakázku. V Zaječičích si pak otevřela již zmíněnou cukrárnu, ke které později přikoupila bývalý zmrzlinářský stánek. Nápad obnovit jeho původní funkci na sebe nenechal dlouho čekat. Postupně si získala místní i lidi z okolí, ačkoliv neměla žádnou reklamu.

První rok podnikání pro ni ale byl náročný a sama říká, že bez pomoci rodiny by to nezvládla. "Měla jsem štěstí, že jsem nemusela vytvářet zisk pro sebe, platit bydlení, jídlo nebo provoz domácnosti, protože mě v tom zajistil přítel. První rok jsem všechny vydělané peníze investovala zpět do firmy. Ve svém volném čase mi zadarmo pomáhaly také mé čtyři děti. Chtěly mi vrátit to, že jsem je celý život vychovávala," vypráví cukrářka, jak se do jejího podnikání zapojila celá rodina.

V začátcích jí pomohly také zkušenosti z oboru, ve kterém pracovala jako vyučená kuchařka téměř celý život. Podle svých slov se naučila vést lidi i podnik, spočítat si ceny, aby vše ekonomicky vycházelo a aby později mohla začít platit brigádníky i zaměstnance.