Snaha Evropské unie přivést do veřejných rozpočtů dodatečné miliardy eur skrze daňové reformy naráží na právo veta, kterým v daňových otázkách disponuje každý členský stát. A některé ho využívají často. Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii Pierre Moscovici včera poprvé nastínil konkrétní způsob, jak pravidlo jednomyslnosti zrušit.

"Žádáme státy, aby začaly diskutovat o efektivnějších způsobech rozhodování," apeloval na tiskové konferenci ve Štrasburku. V některých oblastech, například v environmentální, by se státy měly na zrušení veta domluvit co nejdřív. O přísnějším zdanění digitálních společností by se podle Moscoviciho mělo hlasovat kvalifikovanou většinou (souhlasem 55 procent států, aby zároveň reprezentovaly 65 procent obyvatel unie) až od roku 2025.

Problém zrušení veta v daňových otázkách, tak jak jej navrhuje Evropská komise, spočívá v tom, že ho opět podle téhož práva veta může kterýkoliv stát blokovat. Podle předběžných odhadů současná snaha komise narazí na odpor řady z nich, český postoj je rezervovaný.