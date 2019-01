Odpověď na otázku, jak pomoci lidem uvězněným v síti dluhů a nepoškodit přitom zájmy věřitelů, hledá Česko roky. Exekuci má dnes téměř 900 tisíc Čechů a jejich celkový počet posledních deset let neustále roste. Důvodem jsou především tzv. nedobytné exekuce. Mnohdy je nelze ukončit, protože lidem už nezbyl žádný majetek k umoření dluhů. Paulina Sapkowska stála pět let v čele české a slovenské pobočky polské společnosti Kruk. Firma vymáhá dluhy od lidí, u nichž původní věřitelé neuspěli.

"Pokud lidé dostanou možnost, chtějí se svých dluhů zbavit. Nikdo nechce mít finanční problémy. Spolu se smrtí a rozvodem je to nejstresovější situace v lidském životě," říká v rozhovoru pro HN Paulina Sapkowska.

V polském Kruku začínala před třinácti lety na pozici telefonní operátorky. Když se v roce 2014 stala generální ředitelkou české a slovenské pobočky, dostala za úkol změnit obchodní model a způsob vymáhání pohledávek. Firma zjistila, že vymáhání dluhů jde lépe, když se s lidmi pokusí dohodnout po dobrém. Podle Sapkowské nese individuální přístup lepší výsledky než soudní spory či psychický nátlak, který si lidé s vymahači dluhů často spojují.

Paulina Sapkowska Polská manažerka Paulina Sapkowska stála v čele české a slovenské pobočky inkasní agentury Kruk od roku 2014 do roku 2018. Nyní se Sapkowska vrací do centrály firmy v Polsku. Bude mít na starosti vytváření strategie pro celou skupinu. Sapkowskou na postu generální ředitelky od ledna vystřídala Jaroslava Palendalová.

HN: Podnikání Kruku je založené na vymáhání pohledávek od lidí, kteří nespláceli ze svých dluhů vůbec nic mnohdy po několik let. Co říkáte kritice, že jde o byznys s chudobou?

Nemyslím si to. Skoro každý se v životě dostane do situace, kdy si potřebuje půjčit peníze. Taková je realita života v evropských zemích. Například ceny bydlení jsou tak vysoké, že bez půjčky si může vlastní dům dovolit jen velmi malá skupina. Když si vezmete hypotéku, ale ztratíte práci, vezmete si další půjčku, abyste měli z čeho splácet tu hypotéku a další účty. Potřebujete také z něčeho žít. Novou práci ale nemusíte najít tak rychle, jak jste předpokládali, onemocníte nebo ztratíte partnera. Vaše situace se změní. Nemáte z čeho dluhy splácet a spadnete do exekuce. Naše role v tom systému je lidem pomoci dluhy splatit a dát jim šanci stabilizovat jejich finanční situaci.