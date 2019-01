Zatímco nabídka bytů v novostavbách v Praze kvůli pomalému schvalování staveb vázne, počet bytů v měšťanských domech po kompletní rekonstrukci už pět let za sebou neustále roste. V loňském roce se jich v inzerátech objevilo 1166, což je meziročně téměř o 30 procent více. To znamená, že každý pátý nově do prodeje zařazený byt byl v činžovním domě. Ukazuje to analýza, kterou pro HN zpracoval portál Cenovámapa.org.

"V roce 2018 do podoby rezidenčního developerského trhu v Praze promluvily byty nabízené v rekonstruovaných objektech nejvíce za posledních pět let a svým podílem 20 procent na trhu byly schopny výrazně ovlivnit jeho parametry," říká František Brož, analytik zmíněného portálu.

Brož monitoruje developerské projekty jednak v nově stavěných bytových domech a pak také v činžovních domech, které projdou kompletní rekonstrukcí. V takových případech vznikají prakticky nové byty, jsou tak i kolaudovány a legálně se řídí pravidly pro prvoprodej (osvobození od daně z nabytí, platba DPH). Portál Cenovámapa.org mezi ně nepočítá menší rekonstrukce, například podkrovních vestaveb. Ty nejsou nabízeny jako developerské projekty, ale samostatně přes realitní kanceláře.

5796 bytů loni zařadili developeři v Praze do prodeje, 20 procent z nich je v rekonstruovaných měšťanských domech. 1166 bytů uvedených loni developery na trh bylo v činžovních domech po kompletní rekonstrukci. Meziročně šlo o 30procentní nárůst. 123 408 korun za metr čtvereční byla loni průměrná cena bytu v činžovním domě v Praze, který prošel kompletní rekonstrukcí. Meziročně šlo o pokles o 12,5 procenta.

Zavedení hráči i nováčci

Rekonstrukcím měšťanských domů se dlouhodobě věnuje například Pražská správa nemovitostí, ale objevují se i noví hráči. S cílem rekonstruovat pražské měšťanské domy vznikla koncem roku 2017 společnost The Prague Collection. Společně s českým partnerem ji založil Milorad Mišković, zkušený realitní podnikatel ze Srbska. Miškoviče, stejně jako další developery, trápí dlouhé čekání na vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a změny územního plánu. Spousta staveb je kvůli tomu léta stále na papíře.

"Řekli jsme si − pojďme investovat do něčeho, co jsme dříve považovali za relativně malý byznys," uvádí Mišković. Strategií nové firmy je kupovat činžovní domy, které kompletně rekonstruuje a jednotlivé byty následně rozprodá. Některé domy si firma plánuje ponechat a byty v nich dlouhodobě pronajímat.