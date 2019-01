Zemědělství po celém světě dnes čelí kvůli přírůstku populace a klimatickým změnám velkým výzvám. "Poptávka po jídle roste. Do roku 2050 musíme zvýšit produkci o padesát procent. Je třeba klást stále větší důraz na ochranu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost," říká v rozhovoru pro HN Jean-Philippe Riffat, regionální ředitel Corteva Agriscience pro střední Evropu.

"Musíme také vyvíjet nové inovace. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je vytvořit firmu, která se plně soustředí na jeden obor," uvádí.

Název Corteva je pro české farmáře zdánlivě něčím novým. Ve skutečnosti se ale jedná o výrobce, kterého řada z nich zná pod jinými názvy − Dow, který je na českém trhu významným dodavatelem pesticidů, a DuPont, který má silnou hlavně nabídku osiv značky Pioneer.

Jean-Philippe Riffat (40) Od října 2018 je regionálním ředitelem Corteva Agriscience pro střední Evropu. Svou kariéru začal v roce 2003 ve španělské pobočce DuPont. Nyní se usídlil v Praze, která je pro něj výhodná z hlediska dostupnosti všech zemí, jež má na starosti. Kromě Česka, Slovenska, Maďarska a Polska jde o Rumunsko a Moldavsko.

Corteva Agriscience je pojmenování zemědělské části globálního chemického konglomerátu DowDuPont, který ročně prodá farmářům z celého světa výrobky za více než 300 miliard korun. V červnu se divize od chemického koncernu odštěpí.

Výhoda tkví ve specializaci

O oddělení Corteva Agriscience od chemického byznysu rozhodli akcionáři. Díky úzkému zaměření tak podnik získá podle Riffata velkou výhodu oproti konkurenci, kterou představují hlavně další tři nadnárodní konglomeráty: německé skupiny BASF a Bayer a Syngenta vlastněná čínským koncernem ChemChina.

Včetně DowDuPont dnes tyto firmy tvoří velkou čtyřku, která téměř jako jediná na světě dokáže přicházet na trh s novými aktivními látkami hubícími škůdce. Jejich vývoj stojí stovky milionů dolarů.

Zmíněné rozložení sil na trhu přitom neplatí jen v Česku. "Ať přijedete kamkoliv, jsou na trhu dominantní tyto čtyři firmy," popisuje Riffat. Produkty následně prodávají lokální firmy − v Česku je jedním z největších distributorů Agrofert.

Corteva se také čím dál více zabývá digitalizací zemědělství. V této oblasti je podle Riffata potřeba zaměřit se na dvě oblasti. "První z nich říkáme precizní farmaření. Jde o to, být co nejefektivnější v používání dusíkatých hnojiv a ve výsadbě semen. Tyto technologie už vyvíjí velký počet firem, takže budeme muset být co nejinovativnější," podotýká Riffat. K tomu se mohou používat senzory nebo lokalizace polohy s pomocí satelitů.

Druhou oblastí digitalizace je vývoj komplexních počítačových systémů, které usnadní řízení podniků.