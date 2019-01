Kdo věří, že ekonomové renomovaných mezinárodních, státních či soukromých organizací umí předpovědět zvrat hospodářského vývoje a nástup recese či krize, žije v iluzi. Pohled do minulosti to ukazuje jasně.

Ještě v září 2008, tedy v měsíci, kdy padla banka Lehman Brothers a krize se rozjela naplno, byli ekonomové, bráno podle oficiálních výstupů, v klidu. Ani jedna analýza predikující vývoj v 77 nejvíce sledovaných ekonomikách totiž pro rok 2009 nepředpovídala nástup recese. Ve skutečnosti však prudký pokles hospodářství zasáhl hned dvě třetiny zemí ze sledovaného vzorku. Přitom pád Lehman Brothers nebyl ani zdaleka prvním příznakem krize. O rizicích spojených s hypoteční bublinou se tou dobou už dávno vědělo, Spojené státy i Británie již zažily kolaps významné banky a nedůvěra na finančním trhu i její dopad na nabídku úvěrů také nebyly tajemstvím. Přesto žádná instituce recesi nepředpovídala.

Není to samozřejmě jen problém současné generace ekonomů. Expert Mezinárodního měnového fondu Prakash Loungani vypracoval přehled ekonomických předpovědí z devadesátých let a také nenašel příklad úspěšné předpovědi hospodářského poklesu. Ukázal současně, jak moc jsou si předpovědi podobné, ať už je produkoval Mezinárodní měnový fond, Světová banka, nebo soukromé banky. Stejné podklady a metody, stejné výsledky.

S tím, že bychom se předem spolehlivě dozvěděli o příchodu hospodářských potíží, tedy počítat nemůžeme. Současně ale platí, že recese nebo i krize někdy v budoucnu naši ekonomiku zasáhne. To je prostě fakt, který nemá nic společného s českým pesimismem, sebemrskačstvím či malou sebedůvěrou, jak někdy slyšíme. Cyklický vývoj ekonomiky nezmizí, dokud budeme žít v kapitalismu. Aby nedošlo k nedorozumění: krize zažívají samozřejmě i nekapitalistické ekonomiky, a to včetně těch, které se uzavřely před světem. V nich se sice nepříznivý vývoj ekonomiky neřeší na titulních stranách, ale to neznamená, že nemají zásadní dopad na život obyvatel. Naopak, v extrémním případě, jako je Severní Korea, může jít i o život.