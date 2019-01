Andrea Vaníčková se v advokacii vypracovala až do nejvyšších pater. Zabývala se soudními spory, měla pod sebou velké arbitráže a vedla několik týmů lidí. Běžně trávila 12 hodin v kanceláři, mnohdy si povinnosti vyžádaly, aby tam i přespala.

"Byla jsem chycená v systému, byla jsem workoholik a myslím si, že jsem tenkrát už vnímala syndrom vyhoření, o kterém se však tehdy ještě nemluvilo," vzpomíná čtyřicetiletá žena. Sedí v jedné z pražských kaváren a o své minulosti vypráví jako o filmu, ve kterém hrála jednu z rolí. Dnes se na své tehdejší angažmá dívá s odstupem.

Soudní síň a tvrdé právnické vyjednávání vyměnila za voňavější byznys − prodává kosmetiku. Před pěti lety založila s kolegyní firmu Biorganica, která se postupně dostala do povědomí tisíců žen z celého Česka. Po celém světě vyhledává ty nejčistší přírodní bioprodukty a dováží je do tuzemska. Letos už podle odhadů prodá výrobky téměř za 20 milionů korun.

Poslouchat své potřeby

Kariérní restart u ní nastartovalo vyčerpání z předešlé práce a také zvažování potomka. "Bylo mi asi 29 let, když jsem dělala dvě velké arbitráže po sobě, a tehdy jsem se seznámila s budoucím manželem. Měla přijít další arbitráž a v ten moment jsem věděla, že nemám šanci rozvinout vztah," vypráví Vaníčková. Ochotu dřít a trávit celé dny i noci v práci přisuzuje výchově a době, v níž vyrůstala.

"Patřím k té generaci, která dospívala v komunismu, což nás hodně ovlivnilo. Máme v sobě velký smysl pro zodpovědnost, neposloucháme své potřeby a upřednostňujeme jiné na úkor vlastních práv," myslí si Vaníčková.

Dnes podle ní mnozí kritizují mladší generaci za to, že chce skloubit práci s osobním životem. Ona však životní postoj lidí mezi dvacítkou a třicítkou oceňuje. "Tak je to v pořádku," doplňuje.

Po odchodu z velké právní kanceláře BBH založila vlastní HVH Legal. A přestože se Vaníčková snažila rozvolnit pracovní tempo, zásadní změna přišla až s narozením dcery. Během mateřské začala přemýšlet o tom, co bude.

Jedno věděla jistě − už se nikdy nechce vrátit do podobného pracovního prostředí, kde předtím působila. "Když se mi narodilo dítě, začala jsem řešit, čím ho mazat. Četla jsem složení kosmetiky a zjistila, že obsahuje běžně složky, které jsou podezřelé z řady rizik negativního vlivu na zdraví," vysvětluje matka tří dětí.

Z bioveletrhu v Norimberku se dozvěděla o kosmetice značky Inlight, kterou vyrábí v britském hrabství Cornwall italský lékař Mariano Spiezia. Vyrazila za ním a po setkání s tímto tvůrcem kosmetiky se rozhodla, že vedle advokacie začne podnikat. Doma tehdy měla roční dceru. Do zcela odlišného byznysu se vrhla právě i díky ní.

"Mateřství zásadně změnilo můj pohled na výdělek peněz, neměla by se dělat práce pro práci, ale na zajištění spokojeného života," potvrzuje Vaníčková. Do společného podniku s kolegyní šla jako investor. Postupně se do prodeje začala víc zapojovat, vrhla se na marketing, grafické návrhy nebo psala texty − naprosto se odchýlila od původní profese.

"Přišla jsem na to, že jsem asi celý život měla dělat něco jiného, dneska i programuju," směje se. Výkon advokacie pozastavila loni v květnu, od té doby ji plně zaměstnává pouze Biorganica. Přiznává, že teprve před pěti lety začala dělat to, co ji opravdu baví. Navíc s bonusem, že má více času na potomky.

Žen, které podobně jako ona sebraly odvahu a začaly podnikat, v posledních letech přibývá. Podle statistiky Asociace malých a středních podniků a živnostníků počet dam v byznyse od roku 2011 vzrostl vůči mužům desetinásobně.

"Řada z nich malý byznys zkouší ještě na mateřské, případně krátce po jejím skončení. Důvodem není jen snaha vyzkoušet vlastní schopnosti a posílit nezávislost, ale často i to, že si prací samy na sebe vytváří pružnější pracovní režim," vysvětluje předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Práce na částečný úvazek v Česku není úplně obvyklá a řada žen tímto způsobem řeší problém skloubení osobního a pracovního života.

Mateřství jako ideální moment

Pavlína Bandrowská a Hana Krejčí byly před více než pěti lety v situaci, kdy se jim nedařilo sladit práci s péčí o rodinu. Rozhodly se vyřešit nejen svůj problém, ale zároveň vytvořit projekt, který by rozjezd podnikání usnadňoval. Založily coworkingové centrum Baby Office s miniškolkou v pražské Krči. "Rodiče zde mají možnost v klidu pracovat ve sdílené kanceláři, zatímco je o dítě dobře postaráno v miniškolce v sousední místnosti," popisuje Krejčí.