Jan Pavlík

Šéf prodeje akcií v J&T Bance. V minulosti vedl obchodování s akciemi ve Wood & Co.

Zkuste mix amerických akcií a dluhopisů dobrých českých firem.

◼ Nejsem přesvědčen, že jsme letos na pokraji ekonomické krize, tudíž bych volil strategii investic do rizikovějších aktiv − třeba do mixu akcií a korporátních dluhopisů. U akcií bych se zaměřil především na americké společnosti. U dluhopisů naopak na domácí emise v české měně. Opatrnější bych byl u investic do realit a méně likvidních aktiv, kde může dojít k ochlazení zájmu investorů a stagnaci.

◼ Jsem lehký optimista − i tento rok má smysl investovat do akcií. Očekávám zvýšené výkyvy a bude hodně záležet na výběru konkrétních titulů a správném načasování. Americké akcie mohou v průběhu roku dosáhnout nových maxim a po prosincových masivních výprodejích vidím u některých akcií značný růstový potenciál.

◼ Co se týče mých osobních investic, větší část portfolia držím dlouhodobě v akciích a tam se i tento rok budu snažit využít příležitostí. Preferuji americké akcie, ale i na naší malé burze se dají najít zajímavé příběhy. Pro konzervativnější investory jsou tu akcie O2 se zajímavou dividendou nebo ČEZ. Růstovou story vidím například u firem jako Avast nebo Kofola.

Miloslav Vyhnal

Předseda představenstva soukromého investičního butiku Pactio Invest a bývalý investiční ředitel KKCG.

Na investice do akcií dejte pozor, zaměřte se třeba na dividendové tituly.

◼ V roce 2019 bude dobré investovat do méně rizikových aktiv než jen do akcií. Tržní valuace se mi zdají vysoké a je obtížné vybrat tituly s optimálním výnosem vůči riziku. Čeká se další zvyšování úrokových sazeb, což nebude pro akcie příznivé.

◼ I letos bych ale část prostředků zainvestoval do akcií a zaměřil bych se na společnosti s inovativním produktem, na necyklické akcie nebo na dividendové tituly. Lze najít i akcie britských společností s globálním přesahem, jejichž cena je stlačena kvůli brexitu. Část bych alokoval do alternativních aktiv jako umění, víno a podobně. V jednomilionovém portfoliu mohou být dobrým uchovatelem hodnoty. Jako "spekulativní investici" bych v tomto portfoliu nakoupil i britskou libru, která se mi jeví jako podhodnocená.

◼ Primárně budu investovat do našich projektů v oblasti inovativních technologií − internetu věcí, medicíny a on-line vzdělávání, tak aby jejich hodnota rostla. Ve volném čase budu investovat do akcií, zaspekuluji si na měnový kurz a užiju si trochu adrenalinu. Investovat do kvalitního vzdělání vlastních dětí se mi rozhodně jeví jako správná investice v kterékoliv fázi vývoje ekonomiky a trhů. A budu-li mít opravdu volný milion, budu investovat do sebe: prolyžuji to ve Francii a v Kanadě, a co zbude, proplachtím na lodi.