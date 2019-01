Rok 2018 byl pro většinu investorů zklamáním. Dobře to ukazují data, která shromažďuje Deutsche Bank: investice prodělaly ve více než 90 procentech případů v sedmdesáti třídách aktiv, včetně akcií, dluhopisů, měnových instrumentů či komodit. To je nejhorší výsledek za celých 117 let, po které německá banka statistiku zhodnocení aktiv sleduje. Se ziskem skončily prakticky jen hotovostní peníze, ale ani ty nedokázaly vynést tolik, aby je neznehodnocovala inflace. (Deutsche Bank výnosy sleduje v dolarovém vyjádření a americká měna loni posílila.)

Štěpán Křeček, hlavní ekonom v BH Securities, obchodníkovi s cennými papíry, upozorňuje, že zklamání investorů je ještě umocněno tím, že rok 2017 byl naopak velmi dobrý: ztrátu přineslo jen pouhé jedno procento tříd aktiv. "Přestože ve veřejném prostoru převládaly zprávy o dobrém stavu reálné ekonomiky, uplynulý rok byl z hlediska investic tragický," řekl HN Křeček. "Zjednodušeně řečeno − předloni rostlo téměř vše, zatímco loni před poklesy nebylo kam utéct."