Dvaapadesátiletá žena ze Vsetína udělala před lety životní chybu. Ručila svému příteli za zdánlivě výhodnou půjčku u nebankovní společnosti. Po čase ale zjistila, že úvěr přestal splácet, a firma chtěla peníze po ní. Následovaly vysoké penále, další půjčka a pád do dluhové pasti. Do exekuce, při které žena přišla o malý byt a zahradu, ženu poslala pražská společnost Credit management, která od původních věřitelů část ženina dluhu ve výši přes čtyřicet tisíc korun koupila. "Neměla jsem tehdy nikoho, kdo by mi poradil, pomohl. Nikdo se mnou ani nejednal, ani ta firma, ani exekutor. Byla jsem bezmocná," říká žena, která má nyní adresu na městském úřadě, žije na ubytovně a nepřála si zveřejnění svého jména.

Není jediná, kdo ztratil v posledních letech střechu nad hlavou či důležitou nemovitost ve prospěch pražské společnosti s brněnskými majiteli.

Například čtyřiačtyřicetiletá podnikatelka z Jablonecka se zase musela v loňském roce kvůli zhruba čtyřicetitisícovému dluhu rozloučit s rodinnou chatou.

Credit management přitom není obyčejná česká vymahačská nebo − jak si podobné podniky raději říkají − inkasní firma. Společnost se dostala do středu pozornosti v roce 2013, když vyšlo najevo, že spolu se sesterskými firmami Credit Management Services, Tessile ditta a Tessile ditta services vymáhala pohledávky pro pražský dopravní podnik. A že držitelem jejích akcií byl po určitý čas nejen tehdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Martin Horák, ale i nynější hradní kancléř a v letech 2010−2013 předseda Strany práv občanů − Zemanovci (SPOZ) Vratislav Mynář.

Podle veřejných dokladů se jako akcionář zúčastnil nejméně dvou valných hromad společnosti.

První v roce 2006, kdy držel dokonce dvě třetiny akcií firmy, a druhé na konci roku 2011, kdy se prokázal vlastnictvím třetiny akcií.

Sesterské firmy Credit Managementu Credit Management Services (CMS) ◼ Nemá webové stránky ani telefonní číslo a nesídlí ani na pražské adrese z obchodního rejstříku. "Odstěhovali se odtud asi před dvěma roky, teď jsou na Žižkově v hotelu Olšanka," řekla žena na recepci budovy, kde sídlí Nejvyšší kontrolní úřad.

◼ 34 procent CMS vlastní Credit management (CM). Členem dozorčí rady CMS byl v letech 2009–2012 Martin Horák, který byl od ledna 2010 i ekonomickým ředitelem pražského dopravního podniku, v CM byl dokonce mezi lety 2006 a 2011 předsedou představenstva. Současný jediný člen představenstva CMS Martin Konvalina byl zase u CM členem představenstva mezi roky 2006 až 2011.

◼ Credit Management Services vykázal v roce 2016 při obratu necelé tři miliony korun zisk 394 tisíc korun, podle poslední účetní rozvahy vykazuje pohledávky zhruba za 20 milionů korun, má ale také skoro 25 milionů dlouhodobých závazků. Tessile ditta ◼ Má webové stránky bez telefonního čísla a s neplatnou pražskou adresou. Na nynější adrese v Rytířské ulici 411/4 na Starém Městě sídlí spolu s dalšími několika firmami v budově B2. Ve všech společnostech, které na zvonku zastřešuje společnost AR Racing, je angažován automobilový závodník Robert Adolf, který v Tessile ditta zastupuje v Panamě registrovaného majitele podniku.

◼ Firma nemá telefon, při dvou návštěvách redaktora HN na zvonek nikdo nereagoval, stejně jako na otázky zaslané mailem.

◼ Poslední účetní závěrka zveřejněná v obchodním rejstříku je za rok 2015, kdy firma vykazuje 44 milionů korun krátkodobých pohledávek, krátkodobé závazky 51,5 milionu, ztrátu 420 tisíc, žádný příjem z tržeb zboží, výkony 385 tisíc a předmět podnikání pronájem. Tessile ditta services ◼ Statutárním ředitelem a předsedou správní rady je Vladimír Pavlík, který je dodnes i členem správní rady Credit managementu. Ve správních radách obou společností sedí i Vladimír Rybář.

◼ Firma od začátku registrovaná v Brně nemá vlastní webové stránky ani telefon, podle účetní závěrky za rok 2017 nemá žádné zaměstnance, v nemovitostech má majetek zhruba 20 milionů korun, krátkodobé pohledávky za více než milion korun, závazky za více než dvacet milionů. Tržby uvádí přes 10,6 milionu z prodeje výrobků a služeb a zisk po zdanění 1,4 milionu.

Právě Credit management je ze čtveřice personálně výrazně propojených vymahačských firem dodnes nejaktivnější. Má svoje přátelsky vyhlížející webové stránky s panáčkem Krediťákem, existuje na ni telefonní spojení, zájemci o služby si mohou prohlédnout třeba i fotografie ředitelky správy pohledávek Lenky Zápotocké a ředitele financí a analytiky Pavla Buriana.

Dcery prezidentova sponzora

Firma si udržela i úzké napojení na prezidentskou kancelář. Akcionáři podniku, jehož obrat podle poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2016 činil téměř 24 milionů korun a zaměstnává 20 lidí, jsou Barbora Klouda Jestřábová, Kateřina Jestřábová a Vladimír Pavlík. První dvě jmenované jsou brněnské právničky, dcery známého advokáta Jiřího Jestřába, který je spolu se svým společníkem Richardem Tománkem největším sponzorem obou prezidentských kampaní Miloše Zemana a zároveň i významným sponzorem SPOZ.

Přímé výhody z kontaktů na Hrad mají nejen Jestřáb s Tománkem, kteří například poskytují kanceláři prezidenta právní služby za miliony korun.

Vydělává na nich i minimálně jedna z Jestřábových dcer. Poté co Zeman v roce 2013 nastoupil do úřadu, získala Klouda Jestřábová práci v právním odboru prezidentské kanceláře, ze které ale po čase odešla a stala se samostatnou advokátkou.

Před druhým kolem prezidentských voleb pak Jestřábová podle webu Hlídač státu dostala zakázku zastupovat Lesní správu Lány, která je organizací Kanceláře prezidenta republiky, ve sporu s jedním z dodavatelů. Další smlouvu na zastupování lesní správy podepsala v lednu 2018.

Třetí akcionář Credit managementu Vladimír Pavlík také není neznámou osobou. Ani u něho není problém najít přes řadu firem napojení na oba hlavní Zemanovy sponzory i kancléře Mynáře. Také on byl zapojený do vymáhání pohledávek pro pražský dopravní podnik.

Na svých stránkách navíc Credit management píše, že úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Halva & Olejár. I oni jsou na Hradě dobře zapsáni. Za rok 2017 získali zakázku na právní služby celkem za 2,2 milionu korun bez DPH (nejdříve v dubnu za 1,8 milionu korun, v říjnu následoval dodatek za 400 tisíc).

Na brněnské adrese Vinohrady 45, Štýřice, kde mají oba právníci sídlo, je firem vlastněných lidmi blízkými Hradu celá řada.

Nemovitost patří Pavlíkově společnosti V.P. holding, je tu i VV invest, kde Vratislav Mynář prokazatelně držel akcie a kterému údajně patří dům pod Hradem. Sídlí tu i Tessile ditta services.