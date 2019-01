Na první pohled tahle situace nemá příliš logiku. Centrální banka už druhým rokem opakovaně zvyšuje svou klíčovou úrokovou sazbu, což má zdražovat cenu peněz − tedy úvěrů, ale i vkladů. V případě hypoték se to dít začalo, ovšem sazby u vkladů na účtech banky zvyšují jen velmi zanedbatelně. Peníze, které na nich leží, tak i po zúročení ztrácejí hodnotu.

Termínované účty, které nabízejí nejlepší zhodnocení, vynesly loni v průměru 1,3 procenta, zatímco ceny rostly výrazně víc: podle nejčerstvějších údajů byla inflace přes dvě procenta.

Období, kdy rostoucí ceny "požírají" hodnotu úspor, trvá přibližně od konce roku 2016. Tehdy inflace po delší době prorazila průměrnou sazbu termínovaných vkladů.

Hlavním důvodem, proč se to děje, je tvrdý konkurenční boj v prodeji hypoték. Podle analytiků, které HN oslovily, se banky zdráhají příliš zvyšovat sazby hypotečních úvěrů, aby měly šanci získávat nové klienty a neztrácely stávající. V tom jim pomáhají nízké sazby na běžných i termínovaných účtech − pokud by je banky zvýšily, stouply by jim náklady.

"Je to situace, která trochu brzdí záměr ČNB zpřísňovat měnovou politiku," tvrdí hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler s tím, že tempo růstu základní sazby centrální banky je rychlejší než zdražování hypoték.