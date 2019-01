Před úterním hlasováním o dohodě o opuštění Evropské unie Británií v táboře premiérky Theresy Mayové roste nervozita. Tajemník vlády pro brexit Stephen Barclay v rozhovoru pro stanici BBC varoval, že zamítnutí dohody může vést k odložení, nebo dokonce zrušení odchodu Spojeného království z Evropské unie. To by podle něj vedlo k nárůstu krajní pravice.

"Zastánci odchodu, kteří dohodu odmítají z ideologických důvodů, ve skutečnosti ohrožují brexit, protože se tím otevírá možnost odchod úplně zastavit," řekl Barclay v pořadu novináře Andre­wa Marra. "Potom se budeme muset obrátit na 17,4 milionu lidí, kteří hlasovali pro odchod, a jednoduše jim řekneme: Pardon, nikam neodcházíme," prohlásil Stephen Barclay. Podle něj by se tito lidé následně obrátili ke krajně pravicovým stranám.

Narážel tak na hlasování poslanců z minulého týdne, které zavázalo premiérku Mayovou, aby v případě neschválení dohody přišla během tří pracovních dní s náhradním řešením. To Therese Mayové značně zužuje manévrovací prostor. List Sunday Times to označil za "typický britský puč" ze strany poslanců, kteří si přejí setrvání země v Evropské unii. To ostře odmítla konzervativní poslankyně Anna Soubryová, která spekulace o puči označila za "hloupé pomluvy", které podle ní šíří premiérčini spolupracovníci.

Samotná premiérka napsala emotivní článek do nedělníku Sunday Express. Podle ní bude úterní hlasování tím nejdůležitějším rozhodnutím pro celou generaci současných poslanců.