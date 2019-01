Napětí na trhu práce bude trvat dál a počet volných míst se ještě letos zvýší, očekává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Firmy proto apelují na vládu, aby zmírnila byrokratická pravidla pro přijímání zahraničních pracovníků. Podle Dlouhého to není ideální řešení, ale jiné není. Hospodářská komora kvůli tomu nedávno otevřela v Srbsku a na Ukrajině své kanceláře. Chceme, abychom především na Ukrajině zabránili některým praktikám mafiánských struktur, které si z obchodu s pracovníky udělaly byznys, řekl v rozhovoru pro HN Dlouhý.

HN: Firmy mohou v rámci zvláštního režimu žádat pouze o kvalifikované pracovníky z ciziny. Kolik jich ekonomika ještě potřebuje?

V současné době je kvóta nastavena u takzvaného Režimu Ukrajina na 19 600 žádostí za rok. Jednáme s vládou, aby se tato kvóta zdvojnásobila na 40 tisíc pracovníků ročně. Umožní zrychlené přijímání kvalifikované pracovní síly, do státního rozpočtu by mohlo díky tomu přitéct deset miliard korun. Celková kvóta včetně dalších vládních režimů − potenciálně Srbsko, Mongolsko, Filipíny by podle nás měla dosáhnout 50 tisíc pracovníků.

HN: Máte už nějaké konkrétní přísliby od vlády?

Předpokládám, že se tím bude vláda v brzké době zabývat. Zatím je možné v Režimu Ukrajina žádat pouze o pracovníky s určitou kvalifikací. Tento systém neumožňuje zaměstnávat cizince na nekvalifikované práce, tedy například dělníky výkopových prací, uklízečky, čističe kanalizací a podobně. O to ani my v dané situaci neusilujeme. Největší poptávka je po kvalifikovaných a technicky orientovaných zaměstnancích. Dále jsme spočítali, že z přímých a nepřímých daní a odvodů navázaných na zaměstnávání lidí zařazených do vládního Režimu Ukrajina ročně přitekly státu více než dvě miliardy korun. Na důchodovém pojištění přispívají ročně jednou miliardou. Každý Ukrajinec, který dosud získal práci přes tento režim, dává na jednoho důchodce 440 korun ročně.