Projíždět popelářským vozem úzkými ulicemi není jednoduché. Nákladní auto po naložení váží až 27 tun, řidič se musí dobře orientovat v terénu a také umět vycházet s lidmi, protože často řeší problémy s nevhodně zaparkovanými auty. "Chce to hlavně zručnost. Ta práce je ale zábavná a každý den jiná," říká dvaatřicetiletý řidič Tomáš Beka, který právě přivezl komunální odpad na velkou skládku v Benátkách nad Jizerou. U firmy AVE CZ pracuje už osm let, popelářský vůz by ale za kamion nevyměnil.

Řidičů jako on je však dlouhodobě málo, stejně jako závozníků či popelářů − kteří musí denně obsloužit až tisícovku popelnic − a dalších lidí v náročných dělnických profesích. Na nedostatek zaměstnanců si firmy stěžují už třetím rokem, brání jim v ekonomickém růstu. Volají proto po pracovnících z ciziny. S jejich náborem mají ale problémy.

"V současnosti se snažíme nabírat na pozice řidičů popelářských vozů kandidáty z Ukrajiny. S kvalitou jejich práce jsme spokojeni, nicméně administrativní proces jejich nástupu k nám je velmi zdlouhavý a pro všechny strany náročný," potvrzuje mluvčí AVE Pavla Ivácková.