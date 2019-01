Polská kontrarozvědka ABW se vložila do domácí české politické debaty. Samozřejmě že bezděčně a nevědomky. V pátek totiž vyšlo najevo, že zadržela jednoho z čínských šéfů polského zastoupení firmy Huawei a svého bývalého příslušníka kvůli podezření ze špionáže ve prospěch cizí mocnosti − tedy Číny.

Den předtím český prezident Miloš Zeman ve své oblíbené televizní stanici tvrdil, že něco podobného jsou jen smyšlenky "čučkařů" z tajných služeb a že přísnějším přístupem vůči čínským dodavatelům moderní techniky jen přivoláváme potíže na české investory v Číně. Nad tímto tvrzením se podivil i premiér Andrej Babiš.

Polský případ není ojedinělý. Už v roce 2017 museli alžírští IT experti vyčistit budovu Africké unie v etiopské Addis Abebě, kterou Afričanům darovala a postavila Čína a informační technologií vybavila firma Huawei. Ukázalo se totiž, že po dobu pěti let od postavení z budovy v noci odcházejí obrovské balíky dat do Šanghaje.

Z nehorázné zprávy čínského velvyslance v Česku po neformální schůzce s českým premiérem Babišem o "úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb" lze vyčíst, že Peking testuje, zda se ve střední Evropě − tedy v členských zemích Evropské unie − může chovat jako v Africe či jinde v rozvojovém světě, kde se snaží zajistit si svůj vliv.