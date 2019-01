Předsevzetí do nového roku? Mnoho z nás chce po nedávných svátcích zhubnout, někteří třeba přestat kouřit, jiní se možná hodlají zdokonalit v angličtině… Po celém světě je ale hodně lidí, kteří mají úplně jiné starosti a jiná přání. Přáli by si třeba spatřit svět kolem sebe, dopřát sobě nebo svým dětem léčbu, která je pro ně nedostupná, někdo by rád získal jen střechu nad hlavou a existují celé oblasti a země, kde by lidé potřebovali víc vody. Můžeme jim nějak pomoct? Dokonce musíme. Chudoba, oteplování planety, sucho − to všechno se týká i nás.

Dobrá zpráva je, že i taková přání se daří plnit, a to i díky technologickému pokroku. Po celém světě dnes už vznikají řešení na bázi umělé inteligence, která pomáhají zlepšovat život handicapovaným i lidem v nouzi.

Například zrakově postiženým pomáhá s rozpoznáváním okolí bezplatná zvuková aplikace Seeing AI, farmářům umožňuje analýza dat zvýšit udržitelnou výrobu potravin a lékařům zase speciální algoritmus modeluje virtuální podobu obličeje. Díky tomuto algoritmu dokážou chirurgové zdokonalit operace dětí s vrozenými vadami tváře po celém světě. Technologie na bázi umělé inteligence mají obrovský potenciál posílit lidskou vynalézavost, aby pomohla zlepšit životy nás všech a zejména právě těch, kteří jsou nejzranitelnější.

Také Evropská komise do svých priorit zahrnula využívání umělé inteligence pro start-upy a vědce. Jejím cílem je, aby AI fungovala pro dobro lidstva.

A přesně k tomuto cíli bychom rádi přispěli i my. Nedávno jsme proto vypsali granty Umělá inteligence pro dobrou věc. Cílem je podpořit kreativní nápady z celého světa na zlepšení života lidí se speciálními potřebami či pomoc s humanitárními problémy a hospodařením s trvale udržitelnými zdroji. Boj proti změnám klimatu, za čistší oceány či úsilí zastavit obchodování s lidmi jsou jen některé z mnohých výzev, kterým AI může pomoci.

Už dnes v této oblasti spolupracujeme s úžasnými neziskovými organizacemi, společnostmi i univerzitami po celé Evropě. Umělou inteligenci využívá například Norská rada pro uprchlíky nebo společnost Tech proti obchodování s lidmi. Známý je třeba i nizozemský projekt Čištění oceánů, který simuluje pohyb odpadu po vodní hladině a pomáhá ho tímto způsobem odstraňovat.

Jsem potěšen, že k takovým inovátorům patří už i tým odborníků ze Slovenska. Start-up Rain for Climate, který zatím jako jediná společnost v rámci Česka a Slovenska získal náš grant ve formě přístupu k nejnovějším technologiím. Vědecký tým start-upu zjistil, že za klimatickými změnami a globálním oteplováním nestojí pouze vysoká produkce CO 2 , ale i to, že planetu dlouhodobě vysušujeme. Start-up vyvíjí vlastní unikátní systém, jak pomocí analýzy dat z dronů problém s odvodňováním řešit.

Zatímco se všechny tyto organizace snaží svými nápady přispět k řešení humanitárních a environmentálních problémů, je nesmírně důležité, aby se do procesu zapojily také vlády a politická uskupení. Je to právě jejich zodpovědnost zajistit, aby umělá inteligence byla využívána bezpečným způsobem a pro blaho všech lidí po celém světě.

Pokud i vy máte nápad, jak s pomocí umělé inteligence zlepšit svět kolem nás, rád si ho poslechnu.

