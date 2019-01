Fungování Českých drah může během několika následujících let nabrat zcela nový směr. Vedení společnosti ve spolupráci s ministerstvem dopravy začalo pracovat na proměně struktury celé skupiny. "Na úterní dozorčí radě se budeme zabývat přípravou koncepce, která by měla určit, jak by mohla tato transformace probíhat. Cílem je zefektivnit řízení společnosti," říká předseda dozorčí rady Český drah Petr Moos.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) změny ve státním dopravci spustil loni v létě, když skrze řídicí výbor vyměnil členy dozorčí rady Českých drah. Obměněná rada následně na ministrovo přání odvolala tehdejšího ředitele Pavla Krtka a nahradila ho současným šéfem Miroslavem Kupcem.

Dalším krokem má být právě úprava struktury. Jaké změny se ve společnosti odehrají a jak by se mohly přerozdělit funkce ve vedení Českých drah a dceřiných společností, zatím ministerstvo neuvádí. Dalším krokem má být založení pracovní skupiny. "Zabývat se bude strategií, jak efektivně strukturovat skupinu České dráhy. Vše je ale teprve na začátku, výsledek proto zatím nelze odhadnout," říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.