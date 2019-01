Po šesti letech neúspěšného snažení je český stát konečně jen krůček od toho, aby prodal ztrátové slovinské papírny Vipap. Podle informací HN je zájemcem společný podnik dvou tuzemských firem. První je skupina Portiva brněnské podnikatelky Ivy Šťastné, druhou pak poradenská a investiční společnost IPIDC Miroslavy Hrnčířové.

Ani jedna ze zmiňovaných firem nechce celou věc komentovat. Informaci HN nicméně potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje blízké transakci. Rozhodnout o prodeji by se mělo už v pondělí na schůzce na ministerstvu financí. To už ve čtvrtek potvrdilo, že s jedním zájemcem o koupi jedná.

Hlavním tématem jednání bude cena, respektive to, kolik stát dostane za své pohledávky. Státní firmy Prisko a Imob v posledních letech napůjčovaly papírnám zhruba 290 milionů korun. Pravděpodobné je, že zpátky dostane spíše vyšší desítky milionů. "Situace je dnes taková, že druhou variantou je jen konkurz. Ale chceme to vyřešit tak, abychom dostali co nejvíce peněz a hlavně najednou. A už nemuseli Vipap řešit," popsal situaci pro HN dobře informovaný zdroj z ministerstva financí.

Samotná prodejní cena, kterou by měly Portiva a IPIDC za papírny zaplatit, bude pravděpodobně pouze symbolická. Stát, který ve Vipapu drží 96,5 procenta (zbylou část akcií vlastní sama firma), se neukázal jako příliš dobrý hospodář.

Papírny jsou předlužené a potácí se už několik let na hraně bankrotu. Za posledních deset let se do mírného zisku dostaly jen dvakrát. Kumulovaná ztráta firmy za toto období je více než jedna miliarda korun.