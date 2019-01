Americká šperkařská společnost Tiffany svým zákazníkům nově poskytne informace o původu svých diamantů. Všechny kousky nechala označit laserem, který na ně vypálí okem neviditelné "výrobní číslo". To pak nese informace o regionu a zemi, kde byl diamant vytěžen.

Chce tak vyjít vstříc některým zákazníkům, kteří chtějí mít jistotu, že si nekoupí takzvané krvavé diamanty, z jejichž prodeje se financují konflikty v Africe.

Tiffany nyní získává zhruba 80 procent svých diamantů v neopracovaném stavu, kdy je nakupuje rovnou od zdroje, tedy často od těžařských společností. Zbytek pak pochází od prostředníků. Tiffany tak zatím nedokáže zákazníkům přesně říci, v jakém dole byl konkrétní diamant vytěžen, popisuje agentura Bloomberg.

1,01 miliardy dolarů byly tržby Tiffany ve třetím čtvrtletí 2018, což byl meziroční nárůst o čtyři procenta. Čistý zisk poklesl o pět procent na 94,9 milionu dolarů.

Firma to plánuje do budoucna změnit a jít ještě dál. Tiffany jako vůbec první šperkařství chce do roku 2020 svým klientům poskytovat i další detaily o nabízených diamantech a jejich cestě z dolu až do luxusních prodejen. Informovat je chce například o tom, kde byly vybroušeny a usazeny.

Šéf společnosti Alessandro Bogliolo doufá, že jednou budou poskytovat i údaje o tom, kdo diamant vybrousil a kdo ho usadil do šperku.