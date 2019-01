Stanislava Gaje, jak sám doufá, čeká rok plný práce. Po pěti letech, kdy prodal čtvrtinový podíl v e-shopu s elektronikou CZC.cz a odešel z vedení této firmy, se věnoval konzultační činnosti pro obchodování na internetu. Nějaký čas také vedl společnost i4wifi, obchodníka s bezdrátovým internetem a dalšími technologiemi.

V roce 2016 mu ale po nemoci zemřela manželka a Gaj měl jiné starosti. Spojené zejména s péčí o své tři děti. "Teď se chci zase porozhlédnout po možném angažmá nejen v oblasti e-commerce, ale třeba i po nějaké jiné manažerské práci," říká.

Zoubek a spol.

Zatím má ještě jednu činnost, které se snaží naplno věnovat. "Když jsem prodal svůj podíl v CZC.cz, část peněz jsem chtěl do něčeho investovat. Zaujalo mě dílo sochaře Olbrama Zoubka, začal jsem kupovat vše, co jsem od něj na trhu objevil. A když sbírka narostla, měl jsem potřebu ji nějak vystavit. Tím, že jsem z internetového byznysu, říkal jsem si, že něco z tohoto světa zkusím přenést do světa umění. Tedy když galerie, tak internetová," popisuje Gaj zaníceně svůj projekt s názvem Galerie Toga. Ta na webu představuje přes stovku děl Zoubka, ale i některých dalších moderních autorů.

"Spousta lidí má doma nějakého Zoubka, a když si mohou porovnat svůj artefakt s mojí sbírkou, něco mi nabídnout, nebo naopak po mně něco chtít, může z toho být obchod," líčí Gaj. Může dnes už člověk umění kupovat pouze na dálku po internetu? "Při případné koupi bych všem sběratelům každopádně doporučoval osobní schůzku. Padělky na trhu byly, jsou a budou," odpovídá.

Kolik mu zbavení se podílů v CZC.cz vyneslo, prozradit nechce, odhadem mohlo jít o nižší desítky milionů korun. Asi by se s tím podle jeho slov dalo vyžít a nic nedělat. To ale Gaj nechce.